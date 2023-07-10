7 إرشادات من "الصحة" لمرضى الأمراض المزمنة في الصيف

وجّهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عدداً من الإرشادات الوقائية لأصحاب الأمراض المزمنة خلال موسم الصيف، لاسيما في ظل ارتفاع درجة الحرارة.

وأوضحت الوزارة أنه فيما يخص مرضى ضغط الدم، يجب تجنب الاستحمام بمياه باردة أو التعرض للهواء البارد من التكييف مباشرة لوقت طويل، وعدم ممارسة أنشطة بدنية خارج المنزل لفترة طويلة في الأجواء الحارة، لأن ضغط الدم يتأثر بدرجة أكبر إذا تعرض الجسم للجفاف.

أما بخصوص مرضى السكر، دعت الوزارة إلى شرب كميات كافية من الماء (أكثر من 8 أكواب)، وتناول الخضروات غير الدرنية مثل السبانخ والملوخية والبروكلي، والتقليل من الخضروات الدرنية مثل البطاطس والجزر، فضلاً عن تناول الفواكه ضمن مستوى الحصص، حيث لا يمكن تناول حصتين من الفاكهة في نفس الوجبة، لكي لا يرتفع السكر فجأة، خاصةً إذا كانت الوجبة تحتوي على مصدر آخر من الكربوهيدرات مثل الخبز والأرز.

ووجهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مرضى القلب بشرب كميات كافية من الماء (من 10-12) كوب يومياً، والإكثار من الفواكه والخضروات الغنية بالماء والتنويع بألوانها، لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي تحمي القلب والجسم.