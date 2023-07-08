"الصحة" تحدد 4 إرشادات صحية لحماية كبار السن خلال موسم الصيف

حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 4 إرشادات لوقاية كبار السن خلال موسم الصيف، مشيرة إلى أن الالتزام بالإرشادات الصحية يحمي كبار السن خلال موسم الصيف.

ودعت الوزارة إلى شرب من 8- 10 أكواب من الماء يومياً حتى في حال عدم الشعور بالعطش، مؤكدة أهمية تناول الأطعمة الغنية بالمياه مثل الخضروات والفواكه بمعدل 5 حصص يومياً (3 من الخضروات و2 من الفواكه).

وأوضحت الوزارة أهمية ممارسة النشاط البدني لتقوية العضلات والعظام بشرط اختيار الأوقات التي يعتدل فيها الجو، واصطحاب أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء، واستشارة الطبيب. وأكدت أنه في حال ارتفاع درجة الحرارة في الخارج يستحسن ممارسة النشاط البدني في الصالات الباردة.