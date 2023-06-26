"صحة دبي" تحدد 10 إرشادات للوقاية من الإدمان.. تعرف إليها

حددت هيئة الصحة في دبي 10 الإرشادات للوقاية من الإدمان، وذلك في إطار احتفالها باليوم العالمي لمكافحة الإدمان، داعية الأفراد إلى حماية أنفسهم وعائلاتهم من مخاطر الإدمان.

وأكدت هيئة الصحة، ضرورة التعرف على تأثيرات وأضرار المخدرات على الفرد والمجتمع، وتعزيز الإيجابية والثقة في النفس، والتدقيق في اختيار الأصدقاء، واكتساب طرق جديدة للتعامل مع الضغوطات النفسية وضغوطات الحياة بشكل عام، والالتزام بتعليمات وإرشادات الأدوية الموصوفة من الطبيب.

وأوضحت الهيئة أنه إذا كان لدى الشخص أبناء، فيجب عليه الحرص على التواصل الدائم معهم، والاقتراب منهم والاستماع إليهم بشكل جيد، وتقوية العلاقات معهم، وملء وقت الفراغ لديهم وممارسة الهوايات، وأن يكون ولي الأمر قدوة حسنة لأبنائه.