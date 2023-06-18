"الصحة" تقدم ارشادات صحية عامة قبل أداء مناسك الحج

قدمت وزارة الصحة، اليوم، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، مجموعة من الإرشادات الصحية العامة، التي على الراغبين في الذهاب إلى أداء فريضة الحج، اتباعها قبل أداء المناسك.

وتجسدت هذه الإرشادات بما يلي:

- زيارة الطبيب اذا كنت تعاني من أي حالة طبية.

- التأكد من الحصول على جميع التطعيمات اللازمة للحج.

- الحفاظ على نمط حياة صحي من خلال تناول الأغذية الصحية.

- قم بتجهيز حقيبتك بالمستلزمات الشخصية مثل أدوات العناية، الملابس المناسبة الفضفاضة، وغيرها.

- احرص على تجهيز عدة الإسعافات الأولية ووضعها في حقيبتك.

- في حال وجود مرض مزمن احرص على أخذ كمية كافية من الأدوية وأدوات القياس الخاصة بك.