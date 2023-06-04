«فرصة أمل» تشجع مرضى الإدمان على طلب العلاج

شاركت مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي بورقة عمل، حول برنامج «فرصة أمل»، في ملتقى الوقاية من المخدرات، الذي نظمته وزارة الداخلية بالشارقة، ضمن فعاليات «اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع فيها» تحت شعار «شاركنا لنمنعها».

وأكد مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي، العميد طاهر غريب الظاهري، أن «فرصة أمل» أسهمت بدور رائد في تشجيع مرضى الإدمان على المبادرة إلى طلب العلاج، وتفعيل الشراكة المجتمعية للحد من انتشار آفة المواد المخدرة، وتعزيز العلاقات الإيجابية بين أفراد المجتمع.

وأشاد بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والمدنية وحرص العديد من المؤسسات على التكاتف المجتمعي ضد خطر المخدرات، ما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية في تقديم أفضل الخدمات لمساعدة المتعاطين على العلاج منها والتوعية بأضرارها والآثار المترتبة على إدمانها.

وأوضح نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات في العين، المقدم محمد سليم العامري، أن شرطة أبوظبي تمد يد العون للمتعاطين المبادرين للعلاج، من خلال برنامج «فرصة أمل»، وتهتم بشكل كبير بتوعية المجتمع بأضرار المواد المخدرة والآثار المترتبة على إدمانها. ودعا خلال تقديمه ورقة العمل إلى ضرورة توعية أفراد الأسرة وتثقيفهم بأهمية التعاون مع الجهات المعنية بعلاج المدمنين وتعريفهم ببرنامج «فرصة أمل»، والاطلاع على أهداف البرنامج وكيفية التقدم لطلب العلاج، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لشرطة أبوظبي، بما يضمن السرية التامة مع خدمة «أمان »، عبر قنوات: الهاتف (8002626)، والاتصال الدولي (009718002626)، والرسائل النصية (2828)، والتطبيق الذكي (ADPolice ). وأوضح أن التقدم للعلاج حق يضمنه القانون، حيث لا يتعرض متعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية إذا ما تقدم من تلقاء نفسه أو أياً من أقاربه حتى الدرجة الثانية لأي عقوبات قانونية من أي نوع، وفقاً للمادة رقم (89) من قانون مكافحة المخدرات لعام 2021.