الإمارات أولى دول المنطقة في اعتماد «تريميليموماب» لعلاج السرطان

أعلنت شركة «أسترازينيكا»، المتخصصة في الصناعات الدوائية، عن إطلاق العقار الدوائي الجديد (تريميليموماب) في الدولة، لتكون من أولى دول منطقة الشرق الأوسط في الحصول على هذا العقار.

ويتوّج الابتكار الدوائي نقلة نوعية في علاج السرطان، إذ يستهدف علاج العديد من الأورام السرطانية.

وأثبتت التجارب السريرية كفاءة العقار كمزيج دوائي، وقدرة المرضى المصابين بأنواع عديدة من الأورام السرطانية على تحمله، بما يشمل سرطان الرئة النقيلي ذا الخلايا الصغيرة وسرطانات القنوات الصفراوية.

وأظهر الدواء نتائج واعدة في إطالة معدلات البقاء على قيد الحياة دون تفاقم المرض ومعدلات الحياة الإجمالية، الأمر الذي يزود المرضى بمخرجات علاجية أفضل ويعزز من جودة حياتهم.

واستضافت «أسترازينيكا» سلسلة من ورش العمل والجلسات لتعريف خبراء الرعاية الصحية في الإمارات بماهية الدواء الجديد.

وشهدت الجلسات مشاركة أكثر من 100 متخصص في قطاع الرعاية الصحية من منشآت طبية رئيسة متخصصة في علاج السرطان، حيث استعرض عدد من خبراء الرعاية الصحية الإقليميين والدوليين خلالها البيانات الثورية التي نتجت عن استخدام مزيج العلاج المناعي لتحسين معدلات البقاء على قيد الحياة بين المرضى المصابين بسرطان الكبد والرئة، الذين يحتاجون بشكل عاجل لخيارات دوائية جديدة وفعالة.

وينسجم إطلاق العقار في دولة الإمارات مع تركيزها المتنامي على توفير رعاية عالية الجودة لمرضى السرطان، لاسيما مع احتضان أكثر من 30 مركزاً وعيادة لعلاج هذا المرض.

ويأتي إطلاق العقار ليدعم التزام دولة الإمارات بتطوير منظومة رعاية الأورام ورفد المرضى وأسرهم بوصول يسير إلى أحدث الخيارات العلاجية.

وقال رئيس جمعية الإمارات لطب الأورام، الدكتور حميد الشامسي: «يعتبر العقار خطوة مهمة لدعم المساعي العالمية للتصدي لمختلف أنواع السرطان، لاسيما وأن البيانات الأولية التي تدعم هذا العقار الثوري تشير إلى أنه العلاج الأول والوحيد المعتمد لإعطائه مع عقار IMFINZI® الذي أظهرت بياناته الممتدة على مدار ثلاث سنوات فاعليته كخط علاجي أول لسرطان الخلايا الكبدية المتقدم أو غير القابل للاستئصال. ويمنح هذا العلاج المناعي السباق أملاً جديداً للمرضى وعائلاتهم. كما يرسخ مكانة دولة الإمارات الرائدة في رعاية السرطان بمنطقة الشرق الأوسط، وموقعها وجهة عالمية لتلقي أفضل مستويات الرعاية الصحية».

«التجارب السريرية أثبتت كفاءة العقار الجديد كمزيج دوائي».