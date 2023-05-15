حاملو الإقامة الذهبية غير الموظفين معفون من متطلبات برنامج الضمان الصحي بأبوظبي

أكدت دائرة الصحة في أبوظبي، أن الحاصلين على الإقامة الذهبية ممن ليس لديهم وظائف لدى أصحاب عمل في أبوظبي، وأسرهم والأفراد المكفولين من قبلهم الحاصلين على الإقامة الذهبية، معفون من متطلبات برنامج الضمان الصحي في الإمارة، على أن يكون لديهم ضمان صحي شامل لهم ولأفراد أسرهم سارٍ في دولة الإمارات العربية المتحدة في أثناء مدة إقامتهم في الدولة، وذلك وفقاً لنص التعميم الخاص بتنظيم الضمان الصحي لتصاريح الإقامة الذهبية، إذ نص على إعفاء طالبي تصاريح الإقامة الذهبية المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2021 من غير «الموظفين العاملين لدى صاحب عمل في إمارة أبوظبي وأفراد أسرهم الحاصلين على الإقامة الذهبية المعالين من قبلهم، والأفراد المكفولين من قبل الحاصلين على الإقامة الذهبية

» من متطلبات برنامج الضمان الصحي بإمارة أبوظبي، على أن يلتزموا بأن يكون لديهم، وأفراد أسرهم المعالين، ضمان صحي شامل لهم ولأفراد أسرهم سارٍ في دولة الإمارات العربية المتحدة أثناء مدة إقامتهم في الدولة. وفي حال لم يكن لدى مقدم الطلب الضمان الصحي عند تقديم الطلب، يوقع على تعهد بتوفيره أثناء مدة إقامته في الدولة، وإلا وجب عليه دفع تكاليف العلاج الطبي والخدمات الصحية داخل الدولة، إذا تطلب الأمر.

من جانبها، قدمت شركات تأمين عروضاً حصرية لحاملي الإقامة الذهبية في أبوظبي، بأسعار مناسبة للجميع، للعائلات والأفراد، توفر لهم منافع استثنائية، تضمنت الاستفادة من شبكة تحتوي على أكثر من 3000 مزود خدمة طبية في الإمارات العربية المتحدة، وتوفير التغطية الدولية والمساعدة في حالة الطوارئ من خلال شبكة تضم أكبر عدد من مزودي الرعاية الصحية عالمياً، وتسوية المطالبات الطبية بسرعة وعبر التطبيق الإلكتروني.

وأوضحت شركات تأمين أن تأمين الإقامة الذهبية متاح لمقدمي طلبات الإقامة الذهبية في الإمارات العربية المتحدة وعائلاتهم الذين ليس لديهم تغطية تأمين صحي حالية، مشيرة إلى أن مدة البوليصة الخاصة بحاملي الإقامة الذهبية هي سنة واحدة (عقد سنوي)، ويمكن تجديدها على أساس سنوي، ويتم تحديد سعرها وفقاً للعمر والجنس والتاريخ المرضي.

وانقسمت برامج التأمين المعروضة من قبل شركات تأمين لحاملي الإقامة الذهبية إلى ثلاثة أنواع من الوثائق، الأولى بسعر يبدأ من 3000 درهم، وتقتصر تغطيتها داخل دولة الإمارات وبعض المناطق المحيطة، بحد أقصى 300 ألف درهم للعلاج في السنة، والنوع الثاني من الوثائق يبدأ سعرها من 5000 درهم، والتغطية الجغرافية لها ممتدة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، ودول قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، بحد أقصى للعلاج قدره مليونان و500 ألف درهم سنوياً، فيما يبدأ سعر النوع الثالث من وثائق التأمين لحاملي الإقامة الذهبية من 40 ألف درهم، وتضم التغطية الجغرافية لها جميع دول العالم، بحد أقصى للعلاج 20 مليون درهم سنوياً.

كما وفرت شركات تأمين وثائق التأمين الصحي (زيارة ) للحاصلين على تأشيرة زيارة مدتها ستة أشهر، للمتقدمين للحصول على الإقامة الذهبية الذين يعيشون في الخارج، وحصلوا على تأشيرة لزيارة الدولة لإكمال وثائق ومعاملات طلب الإقامة الذهبية.