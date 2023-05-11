تأسيس مركز رأس الخيمة لطب الكوارث لتأهيل الكوادر الطبية

وقعت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية في رأس الخيمة وبرنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية " جاهزية " اتفاقية لتأسيس مركز رأس الخيمة لطب الكوارث في مقر المؤسسة، وذلك لبناء قدرات خط الدفاع الأول من العامليين في القطاع الصحي في مختلف مستشفيات الدولة الحكومية والخاصة ولزيادة جاهزيتها واستجابتها الطبية للكوارث والطوارئ وفق خطة موحدة ومعتمدة دولياً.

ووقعت الاتفاقية رئيسة مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، سمية حارب السويدي، الرئيس التنفيذي لبرنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية، والبروفيسور عادل الشامري، وأكد الطرفان خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في مقر مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية في رأس الخيمة، على جاهزية المركز لاستقطاب الكوادر الطبية والمسعفين والعاملين في الدفاع المدني في الدورات والبرامج المعتمدة محلياً ودولياً خلال الفترة المقبلة، ولفتا إلى أن العمل سيبدأ في المرحلة الأولى مع الكوادر الطبية خاصة أقسام الطوارئ والعناية المركزة والجراحة.

وقالت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، سمية حارب السويدي، إن المؤسسة جاهزة لدعم الخطط والاستراتيجيات الداعمة لمواجهة أي طارئ من خلال دعم الكوادر الطبية وتقديم التسهيلات لمركز رأس الخيمة لطب الكوارث، وذلك بفضل الدعم الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

للمؤسسة ومبادراتها.

وأشار الرئيس التنفيذي لبرنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية البروفيسور عادل الشامري، إلى أن مركز طب الكوارث في رأس الخيمة سيكون المركز الثالث الذي يطلقه البرنامج بعد مركز الشارقة والمقر الرئيسي للبرنامج في أبوظبي، وتابع أن البرنامج يسعى لتأهيل أكثر من 10 آلاف كادر طبي في طب الكوارث من خلال تلك المراكز.

وأوضح أن البرنامج يدرس افتتاح مراكز أخرى في كل من دبي والفجيرة، لتحقيق الاستدامة ولتحقيق نقلة نوعية في طب الكوارث ولتأسيس فريق طبي احتياطي في الدولة، وفرق لمساندة للقطاعات الصحية يساهم بخدمة المجتمع خصوصاً وقت الأزمات، مشيراً إلى أنه سيتم تدريب الكوادر الطبية في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة واخضاعهم ولدورات ترفع من القيمة العلمية لمهارات الكادر الطبي بشهادات معتمدة دولياً.



وأضاف ان البرنامج تمكن من تأهيل أكثر من 3000 كادر من الكوادر الطبية في أبوظبي، وأكثر من 1000 كادر طبي في الشارقة، كما سيتم تدريب كوادر محلية تستطيع نقل المعرفة وتدريب جميع الكوادر الطبية من مسعفين في الشرطة والدفاع المدني، حيث يمنح البرنامج ومراكزه شهادات دولية متخصصة مجانية في طب الكوارث ليتم بذلك سد ثغرة تدريب الكوادر الطبية، ولفت إلى أنه تم المجال مفتوح طلبة الطب والتمريض من السنة النهائية للانضمام لدورات البرنامج، وسيتم منحهم شهادات تساعدهم في الحصول على وظائف وتدعم سيرتهم الذاتية.