تعاون بين جمعية الإمارات لأمراض القلب الخلقية وكلية الطب بجامعة الإمارات

وقعت جمعية الإمارات لأمراض القلب الخلقية وكلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم وشراكة لدعم البرامج والمشاريع التي تهدف الى نشر التوعية لجميع أفراد المجتمع بخطورة أمراض القلب الخلقية وكيفية الوقاية منها ، والعمل على دمج مرضى القلب الخلقي في المجتمع. وقع الاتفاقية سعادة البروفيسور جمعه الكعبي عميد كلية الطب و العلوم الصحية في جامعة الإمارات العربية المتحدة وسعادة حوريه أحمد المري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لأمراض القلب الخلقية.

وتشمل الاتفاقية التعاون في الحملة الوطنية للتوعية بأمراض القلب الخلقية للطلاب تحت شعار ( حماية ووقاية ) والتي تستهدف جميع الطلاب في المدارس والجامعات في إمارات الدولة، وتشمل اجراء فحوصات طبية وإقامة محاضرات للتوعوية.

وأكد سعادة البروفيسور جمعة الكعبي عميد كلية الطب أهمية اجراء الفحوصات الطبية للطلبة لاكتشاف الحالات المصابة والتوعية بأمراض القلب الخلقية والعمل على رعاية مرضى القلب الخلقي و دمجهم في المجتمع، ونشر الوعي لدى جميع أفراد المجتمع ما يساهم في الاكتشاف و التقليل من الحالات المصابة بأمرض القلب الخلقية.

من جانبها قدمت سعادة حورية أحمد المري رئيس مجلس الإدارة لجمعية الإمارات لأمراض القلب الخلقية الشكر لكلية الطب و العلوم الصحية في جامعة الامارات العربية المتحدة للمشاركة في دعم مشاريع جميعة الإمارات لأمراض القلب الخلقية في مساعدة مرضى القلب الخلقي وأسرهم والمساهمة في خدمة المجتمع في دولة الامارات العربية المتحدة .

شهد التوقيع الدكتور رامي بيرام مساعد العميد للبحوث و الدراسات العليا والبروفيسور فاطمة الجسمي رئيس قسم علم الوراثة و علم الجينوم.

و حضر من جانب جميعة الإمارات لأمراض القلب الخلقية

سعادة عايشة الرويحي عضو مجلس الإدارة وسالم الشامسي مدير إدارة الإتصال و التسويق وعبدالله محمد مستشار الجمعية و مدير المشاريع .