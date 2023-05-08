«مستشفى دبي» ينقذ حياة امرأة من حمل نادر خارج الرحم

نجح فريق طبي بمستشفى دبي في إنقاذ حياة سيدة آسيوية، من حمل نادر خارج الرحم، كاد يودي بحياتها، ويصاب بحالتها سيدة من كل 10 آلاف، وتصل نسبة الوفيات في حالتها إلى ثمانية أضعاف في حالات الحمل خارج الرحم.

وتفصيلاً، أجرى فريق طبي في مستشفى دبي عملية جراحية معقدة لسيدة آسيوية تعاني من حالة حمل نادرة خارج الرحم، متموضع في التجويف البطني، حيث تم إحالة المريضة إلى مستشفى دبي وهي تعاني من آلام أسفل البطن، حيث بيّنت الفحوص خلو الرحم من الحمل مع وجود مشيمة ملتصقة بالأمعاء، والمثانة، والرحم، وجدار البطن من الناحية اليمنى، والتصاق جنين غير حي بعمر 14 أسبوعاً على الأمعاء من الجهة اليسرى.

وأوضحت استشارية قسم أمراض النساء والولادة في مستشفى دبي الدكتورة نعمات عبدالرحمن أن المريضة حضرت إلى المستشفى وهي تعاني من آلام في أسفل البطن، وبعد عمل الفحوص اللازمة فور وصول المريضة إلى المستشفى، تم التأكد من وجود حمل في التجويف البطني بمشيمة متموضعة على الجهة الحوضية اليمنى بقياس 8x6 سنتيمترات ومزودة بالدم من الشريان الأساسي المغذي للرحم وملتصقة بالأعضاء الداخلية في بطن الأم، حيث تم حقن الشريان لتقليل وصول الدم للمشيمة، وإعطاء الأدوية اللازمة لتقليص خلايا المشيمة الحيّة لتقليل النزف الحاصل، ومن ثم تم عمل جراحة عاجلة وناجحة للمريضة لإزالة الحمل الملتصق بالأعضاء الداخلية التي تمت بعناية فائقة.

بدورها، قالت استشارية ورئيسة قسم أمراض النساء والولادة في المستشفى الدكتورة نوال محمود الحبيشي: «يعد هذا النوع من الحمل شديد الخطورة ومهدداً للحياة، إذ قد يؤدي التصاق المشيمة بالأعضاء البطنية والحوضية إلى النزف الشديد، أو النزف أثناء التدخل الجراحي، والذي قد يسبب مضاعفات خطيرة تصل إلى حد الوفاة في بعض الأحيان، كما أن الحمل خارج الرحم والمتموضع في التجويف البطني يُعد نادر الحدوث إذ تبلغ نسبته حالة واحدة إلى كل 10 آلاف حالة حمل خارج الرحم، ونسبة الوفيات من جرائه تكون أعلى بثماني مرات عن الحمل خارج الرحم في مواقع أخرى».

وأضافت أنه تم تشكيل فريق طبي متعدد التخصصات من قسم أمراض النساء والولادة، وقسم الجراحة العامة، وقسم الأشعة، وقسم التخدير والتخصصات الأخرى في المستشفى، لتقييم الحالة وتقديم أفضل الحلول العلاجية للحفاظ على حياة وسلامة المريضة، كما تم إجراء جراحة عاجلة وناجحة لإزالة الحمل الملتصق بالأعضاء الداخلية وفق أفضل الممارسات الطبية العالمية، ومتابعة حالتها بعد الجراحة وإعطائها الأدوية اللازمة حتى تعافيها، وتم تسريحها من المستشفى بعد التأكد من أنها بصحة جيدة.