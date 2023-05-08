أطباء: خلطات تنظيف الجسم من السموم.. وهم وهدفها التربح

انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأشخاص مجهولي المهنة يروجون لمشروبات مركبة وخلطات شعبية وصفوها بالسحرية لتنظيف الجسم والكبد من السموم الـ«ديتوكس» تحتوي على خلطات من أوراق الخضار والأعشاب الشعبية لا أساس طبياً لها، وأدت وصفاتهم لنتائج عكسية لبعض مستخدميها.

وقال متابعون لمنصات تواصل اجتماعي إن الصفحات التي تروج للخلطات السحرية لتنظيف الجسم من السموم عبر مقاطع فيديو، انتشرت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، إذ يتم تقديم خلطات لمختلف الفئات العمرية وأن البعض منهم يرتدي الزي الطبي رغم أنهم ليسوا بأطباء وذلك لإضفاء صبغة رسمية على شخصياتهم ولزيادة ثقة متابعيهم بهم.

فيما حذر أطباء من خطورة تناول هذه الخلطات لأنها قد تسبب فشلاً في وظائف الكبد والكلى، مؤكدين أنه طبياً لا يوجد أي خلطات أو أدوية لتنظيف الجسم من السموم سوى شرب الماء والنوم الكافي والطعام الصحي وممارسة الرياضة، وأن أي وصفات شعبية أو مشروبات يتم الترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي هي وهم وهدفها الربح المالي وتعرض حياة وسلامة مستخدميها للخطر.

وتفصيلاً، قالت عبير صدقي، وسهام أبوشمالة، وخميس المشهور، وفوزي الساعي، إنهم قاموا بمتابعة صفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي لأشخاص ادعوا أنهم أطباء في التخسيس والتغذية ويرتدون الزي الطبي ويقدمون نصائح طبية بشكل يومي عبر مقاطع فيديو قصيرة لا تتجاوز مدتها ثلاث دقائق تحتوي على معلومات شبه طبية عن مخاطر السموم في الجسم وأهمية التخلص منها.

وأضافوا أنهم قاموا بشرح طريقة للتخلص من السموم تحتوي على خلطات من الأعشاب والأوراق الخضراء، مثل الكزبرة والكرفس وقشر الليمون ولبان الدكر والقرفة وبعض الأعشاب العطرية، وذكروا أنه يتم خلط بعض الأعشاب والأوراق الخضراء عبر وصفات متعددة منها غليها بالماء الساخن ليلاً وتركها حتى تبرد على أن يتم شربها على الريق صباحاً، وإما أن يتم خلطها مع بعضها بالخلاط وشربها قبل النوم بعد تصفيتها من الشوائب.

وأشاروا إلى أن جميع الوصفات والخلطات التي ذكروها سببت لهم ولمن تناولها مشاكل هضمية وآلاماً في المعدة، وأن البعض عانى من الإسهال والغثيان، مضيفين أن خلطات «ديتوكس» تسببت لهم بنتائج صحية عكسية اضطروا لأخذ موعد مع الأطباء للعلاج منها.

وحذّر أخصائي علم الأمراض المعدية والمناعة، الدكتور جهاد سعادة، من تناول أي خلطات عشبية أو أدوية لتنظيف الجسم من السموم، لأن الجسم منظومة متكاملة ولا يحتاج لمشروبات أو وجبات مع

ينة «للديتوكس»، وأنه يكفي للجسم أن يأخذ احتياجه اليومي من الماء والنوم لساعات كافية بشكل يومي ليتخلص من السموم، وأن انتشار ما يعرف بمشروبات أو حبوب «الديتوكس»، ما هي إلا خزعبلات هدفها تجاري، وتسبب أضراراً صحية لأنها قد تحتوي على مواد غير معلومة المصدر أو بعض الأعشاب غير المنقاة وبالتالي تؤثر سلباً في وظائف الكبد والكلي وقد تؤدي إلى فشلها لا قدر الله.

وأوضح أنه لا داعي لأي مشروبات لتنظيف الجسم من السموم لأن شرب الخضروات من نعناع أو شمندر أو بقدونس مع الماء، لأن الفائدة في الماء لا في ما يتم خلطه معه، وأن الهدف من جميع ما يتم الترويج له الوصول إلى الـ«ترند» والربح المالي والترويج لصفحاتهم عبر الـ«سوشيال ميديا».

من جانبه، قال استشاري طب الأسرة، الدكتور عادل سجواني، إن انتشار بعض خلطات «الديتوكس» عبر التواصل الاجتماعي لتنظيف الكبد والجسم من السموم، غير مرخصة والهدف منها الضحك على عقول الناس والربح المالي، لأن الكبد هو ثاني أهم عضو في الجسم والمسؤول عن تنظيف الجسم من السموم ولا يحتاج لطريقة للتنظيف، وأن الطريقة الصحية لتنظيف الجسم من السموم هي الرياضة والوجبات الصحية.

وأوضح أن الدراسات العالمية أثبتت أن الوجبات الصحية تساعد الجسم في التخلص من السموم، وأن الخلطات والأعشاب غير المرخصة هي السبب الرئيس لحالات تسمم الكبد، وتنتشر مقاطع فيديو تشير إلى أن من علامات تسمم الكبد عدم نزول الوزن والصداع والإمساك، وإن هذه معلومات غير دقيقة، لأن من علامات تسمم الكبد الصفار والغثيان والإرهاق، وأن من ينشر هذه المعلومات المضللة هدفه دفع المتابعين لدفع اشتراكات مالية لحسابه للربح المالي دون الاكتراث بصحتهم، وأنه يجب أخذ المعلومات الطبية من المختصين دون غيرهم.

من جانبه، قال أخصائي طب المجتمع، المتحدث الرسمي باسم جمعية الإمارات للصحة العامة، الدكتور سيف درويش، إنه لا يوجد أي مادة تنظف الجسم، فإن أخذ أي مشروبات لتحسين وظائف الكبد أو الكلى لا تفيد بأي شيء، وأن شرب الكرفس والنعناع والبقدونس للمساعدة في تنظيف الجسم غير دقيق، لكنها مفيدة للجسم للمدى الطويل. وأوضح أن ادعاء الفوائد من خلطات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي غير دقيق، إذ يمكن أن تضر مستخدميها، خصوصاً أن معظم تلك الخلطات تحتوي على مواد كيمياوية ومروجوها يضحكون على المرضى من خلال إضافة بعض الأودية مع الخلطات التي تخفض من أنزيمات الكبد وتكون التركيزات فيها غير صحيحة، وهذا ما يؤدي إلى ظهور أعراض جانبية قد تؤدي إلى فشل في وظائف الكبد والكلى.

متابعون: انتشار ملحوظ لصفحات مجهولة وغير مرخصة تروج لمشروبات مركبة وخلطات شعبية وصفوها بالسحرية لتنظيف الجسم والكبد من السموم.

الحبس وغرامة تصل إلى 500 ألف درهم عقوبة ترويج سلع تتضمن بيانات غير صحيحة

أوضحت النيابة العامة للدولة، أن عقوبة الإعلان أو الترويج المضلل للمستهلك طبقاً للمادة 48 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، نصت على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو موقع إلكتروني، إحدى الأفعال الآتية: الترويج لسلعة أو خدمة عن طريق إعلان مضلل أو أسلوب يتضمن بيانات غير صحيحة، والإعلان أو الترويج أو التوسط أو التعامل بأي صورة أو التشجيع على التعامل على عملة افتراضية أو عملة رقمية أو وحدة قيمة مخزنة أو أي وحدة مدفوعات غير معترف بها رسمياً في الدولة أو دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.