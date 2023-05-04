عيادة متخصصة لعلاج مرض نادر يصيب عيون الأطفال

أطلقت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، عيادة تقدم خدمات علاجية للأطفال الذين يعانون من التهاب العنبية (شكل من أشكال التهاب العيون).

وتوفر العيادة الموجودة في مدينة الشيخ خليفة الطبية، رعاية عالمية المستوى بمنهاج التخصصات المتعددة لمرضى التهاب العنبية، بهدف الارتقاء بجودة الرعاية ونتائج المرضى.

ويعد التهاب العنبية إحدى العلامات الخطرة والمحتملة لأمراض الروماتيزم لدى الأطفال، وهو شكل من أشكال التهابات العين التي تصيب الطبقة الوسطى من الأنسجة في جدار العين وتسمى العنبية. ويمكن الإصابة بالعنبية عندما يهاجم الجهاز المناعي للجسم التهاباً في العين، كما يمكن أن يحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي الأنسجة السليمة كحالة مناعة ذاتية. ويمكن للوقاية والتشخيص المبكر المساعدة في ضمان علاج المريض بسرعة، وتجنب الإصابة بالعمى في حال عدم علاج الحالة.