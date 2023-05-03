"خليفة الطبية" تفتتح عيادة متخصصة لعلاج مرض نادر يصيب عيون الأطفال

أطلقت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، أكبر شبكة للرعاية الصحية والتابعة لمجموعة بيور هيلث، أكبر منصة للرعاية الصحية المتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عيادة تقدم خدمات علاجية للأطفال الذين يعانون من التهاب العنبية (شكل من أشكال التهاب العيون). توفر العيادة الموجودة في مدينة الشيخ خليفة الطبية، رعاية عالمية المستوى بمنهاج التخصصات المتعددة لمرضى التهاب العنبية بهدف الارتقاء بجودة الرعاية ونتائج المرضى.

وتفصيلاً، يتعاون خبراء مدينة الشيخ خليفة الطبية المتخصصون في أمراض الروماتيزم وأمراض العيون معًا في تقديم منهاج شمولي متكامل لتشخيص وعلاج الأطفال الذين يعانون من هذا المرض. وسيساهم التنيسق بين التخصصين في وضع خطط العلاج وتعديلها على وجه السرعة عند اللزوم، إضافة إلى توفير معلومات دقيقة للمريض وعائلته دون أي تأخير، وهذا بدوره يقلل عدد زيارات الطفل إلى المستشفى ويحسن مشاكل الرؤية وأمراض الروماتيزم.

ويعد التهاب العنبية، أحد العلامات الخطرة والمحتملة لأمراض الروماتيزم لدى الأطفال، وهو شكل من أشكال التهابات العين التي تصيب الطبقة الوسطى من الأنسجة في جدار العين والتي تسمى العنبية. ويمكن الإصابة بالعنبية عندما يهاجم الجهاز المناعي للجسم التهاباً في العين، كما يمكن أن يحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي الأنسجة السليمة كحالة مناعة ذاتية. ويمكن للوقاية والتشخيص المبكر المساعدة في ضمان علاج المريض بسرعة وتجنب الإصابة بالعمى في حال عدم علاج الحالة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة صحة، سعيد جابر الكويتي: "يسرنا إطلاق العيادة الجديدة في مدينة الشيخ خليفة الطبية والمخصصة لخدمة أمراض الروماتيزم لدى الأطفال. تسهم العيادة في تحسين متوسط العمر الصحي وتعزيز نمط حياة أكثر صحة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. تهدف شركة صحة تحت القيادة والرؤية الحكمية لقادة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى رفع معايير الرعاية الصحية إلى أعلى المستويات العالمية لدفع الكفاءات عبر سلسلة القيم بأكملها.

فيما قالت الشيخة الدكتورة نورة خالد القاسمي، استشاري أمرض العيون في مدينة الشيخ خليفة الطبية، "إن خيار تقديم الرعاية المشتركة هو في غاية الأهمية، فتقليص الوقت بين التشخيص والعلاج يرتقي بشكل كبير بصحة الطفل ونتائجه. ونحن نهدف إلى تجنيب إصابة الطفل بضعف البصر أو العمى بأي ثمن، ومن خلال التعاون مع قسم أمراض الروماتيزم لدى الأطفال ومعاينة المريض معاً في الوقت نفسه، نستطيع الاتفاق على التشخيص وخطة الرعاية، وشرح الحالة للوالدين والأسرة قبل البدء بخطة العلاج التي توضع لكل طفل على حدة حسب حالته بهدف إنقاذ بصره."

تتواصل العيادة مع عدد من المنظمات العالمية، حيث سيكون للعيادة دور كبير في جمع المعلومات الفريدة في المنطقة، في إطار الجهود المبذولة لتوفير علاج مخصص ولتعزيز البيانات المتاحة إقليمياً للنظر فيها ووضع الخطط المستقبلية. ومن جهة أخرى فستوفر الخدمة فرصاً أكبر للأبحاث العلمية.

بدأت العيادة استقبال المرضى منذ إطلاقها، حيث تلبي هذه العيادة الشاملة كل احتياجاتهم الصحية تحت سقف واحد مما يضمن معاينة عاجلة وتشخيصاً سريعاً تمكن المرضى من البدء بالعلاج بأسرع وقت ممكن، وكجزء من التزامها بتحسين متوسط العمر وتعزيز أسلوب حياة أكثر صحة في أبو ظبي والإمارات العربية المتحدة بما يتماشى مع علم استدامة الشباب، تعمل "بيورهيلث" مع شركة "صحة" وباقي شركات المجموعة على الاستفادة من التكنولوجيا والبيانات لتضمين الحلول الصحية المتطورة للمساهمة في دعم الأفراد على العيش لفترة أطول، حياة أكثر صحة وسعادة، بما يرسخ مكانة أبوظبي والإمارات كمركز عالمي للرعاية الصحية.