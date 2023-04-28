«كليفلاند كلينك» ينقذ مريضاً من الصمم

نفذ مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي عملية لزراعة جذع الدماغ السمعي على مريض شارف على الوصول إلى الصمم الكامل، بسبب مرض جيني موروث، قاده للإصابة بالعديد من الأورام الحميدة داخل الجمجمة، الأمر الذي جعله شبه أصم. وكان إجراء الزراعة هو الخيار العلاجي المتاح للمريض ليتمكن من استعادة جزء من قدرته على السمع. وكان شيخ شمس الدين، البالغ من العمر 36 عاماً، يعاني ورماً ليفياً عصبياً، وهي حالة وراثية عرضته بمرور الوقت لنمو أورام دماغية حميدة، خضع على إثرها للجراحة، إلا أنها لم تنجح في إزالة الأورام. مع تراجع وضعه الصحي، قررت أسرته التوجه إلى مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، حيث راجع المريض رئيس معهد جراحة الأعصاب في معهد الأعصاب، الدكتور فلوريان روزر، الذي أوضح أن الورم أثر بشكل دائم على عمل العصب السمعي، ما يعني أن أجهزة السمع الخارجي لن تحل مشكلته، واقترح زراعة جذع الدماغ السمعي.