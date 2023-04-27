دراسة توصي برفع معدلات نوم طلاب الطب

أوصت دراسة أجراها باحثون في جهات صحية وعلمية في الدولة، طلاب كليات الطب بضرورة تحسين جودة النوم، وتجنب الإفراط في تناول الكافيين، والحد من التعرض للشاشات الإلكترونية قبل النوم.

وكشفت الدراسة التي شملت 181 طالبا من كليات الطب وطب الأسنان في الدولة أن متوسط مدة النوم بين المشاركين بلغت 5 ساعات و24 دقيقة، وهو أقل من التوصيات التوجيهية من 8 إلى 10 ساعات من النوم ليلا للشباب.

وأشارت الدراسة التي نشرها بنك الأبحاث الطبية على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى الجودة المنخفضة نسبيًا وانخفاض مدة النوم بين طلاب الطب وطب الأسنان، كما كشفت عن اختلاف بين الجنسين في إجمالي مدة النوم. بالإضافة إلى ذلك فقد أظهرت علاقة كبيرة بين النوم الكافي ومشاعر الحماس والنشاط البدني والذهني أثناء النهار.

وأظهرت الدراسة أن ما يقرب من 50 بالمئة من الطلاب المشاركين أفادوا بأنهم يذهبون إلى الفراش ليلاً بين الساعة 1:00 صباحًا حتى 3:00 صباحا، فيما واجه 43.6 بالمئة من إجمالي المشاركين صعوبة في النوم خلال 30 دقيقة على الأقل مرة واحدة في الأسبوع، بالإضافة إلى ذلك فقد عانى 37.3 بالمئة منهم من عدم القدرة على النوم المتواصل دون تقطع مرة واحدة على الأقل أسبوعيا.

وأوضحت الدراسة أن قلة النوم تؤثر سلبيا على أداء الطلبة خلال يومهم الدراسي، مؤكدة أن نمط النوم الصحي يسهم في تحسين وظائف القلب والأوعية الدموية، والتمثيل الغذائي، ونظام المناعة، والانتباه، والإدراك، والذاكرة، وتنظيم الحالة المزاجية.