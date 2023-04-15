1960 مخالفة وإنذاراً ولفت نظر لمنشآت غذائية في أبوظبي

كثفت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حملاتها التفتيشية والتوعوية على المنشآت الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، لضمان سلامة الأغذية المتداولة، والحد من هدر الغذاء، وذلك في إطار جهودها لتعزيز مستوى السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتحقيق رفاهية وسلامة المجتمع.

وبدأت الحملات قبل شهر رمضان المبارك بأسبوع، حيث زارت فرق التفتيش التابعة للهيئة 4491 منشأة غذائية للتحقق من التزامها اشتراطات السلامة الغذائية، وضمان إنفاذ التشريعات، ورفع المستوى الصحي للمنشآت الغذائية، والحفاظ على صحة المجتمع.

وأسفرت الحملات عن إصدار 76 مخالفة، و1628 إنذاراً، و256 لفت نظر.

وأوضحت الهيئة أن الحملات التفتيشية ركزت على رصد الممارسات الخطأ وتصحيحها، من خلال الإجراءات المعتمدة، بما يضمن الوصول إلى أعلى مستويات السلامة الغذائية خلال الشهر الفضيل. وشملت الحملات التفتيشية جميع المنشآت، ضمن السلسلة الغذائية ومخازن المواد الغذائية ومراكز التوزيع والموردين ومنافذ البيع والسوبر ماركت والبقالة والمطاعم والمطابخ الشعبية وشركات التموين، علاوةً على أسواق بيع اللحوم والأسماك، ومحال الخضار والفواكه. وذكرت أن الحملة التفتيشية تصاحبها حملة توعية تركز على الحد من هدر الطعام وتأثيراته الضارة اقتصادياً وبيئياً.

وتقدم الهيئة مجموعة من النصائح والإرشادات للمستهلكين حول أهمية الحفاظ على الطعام، والتشجيع على الاستخدام الأمثل للأغذية. وتستهدف حملة الحد من هدر الطعام تغيير سلوك أفراد المجتمع في التعامل مع الطعام، من خلال التوعية بالتخطيط للوجبات، وتحديد الكميات المناسبة من الأطعمة التي يتم شراؤها، والحفاظ على المواد الغذائية من خلال التخزين الآمن والصحيح.

ودعت الجمهور للتواصل معها، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في أي منشأة غذائية.