"الإمارات للخدمات الصحية" تنظم مبادرة "ما تشوف شر" احتفاء بيوم الصحة العالمي

نظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية " مبادرة "ما تشوف شر" التي استهدف تنفيذ زيارات ميدانية للمرضى في عدد من المستشفيات التابعة لها وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم الصحة العالمي الذي يصادف السابع من ابريل من كل عام .

وأكد سعادة الدكتور عصام الزرعوني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن يوم الصحة العالمي يعد مناسبة مهمة لتسليط الضوء على جهود كافة الكوادر العاملة في جال القطاع الصحي وإبراز دورها في توفير أعلى معايير الخدمات الصحية للمتعاملين وهو فرصة لتثمين تلك الجهود وتقديرها من خلال المبادرات التي يتم تنظيمها في مختلف المنشآت الصحية التابعة للمؤسسة.

وأضاف أن احتفاء المؤسسة بيوم الصحة العالمي يأتي ترجمة لحرصها على تعزيز تكاتف الجهود نحو تطبيق نظام صحي متميز يضمن الشمولية والفاعلية لتحقيق أعلى مستوى لصحة الأفراد مستندين في ذلك إلى توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة بتوفير خدمات صحية فائقة الجودة.

وتضمنت مبادرة "ما تشوف شر" تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية للمرضى في عدد من المستشفيات للاطمئنان على حالهم وإدخال الفرحة إلى قلوبهم وذلك بحضور وفد من قيادات المؤسسة ومسؤوليها إضافة إلى توزيع هدايا على 50 مريضاً مقيماً في مستشفيات المؤسسة وعلى الطاقم الطبي الذي يعتني بالمرضى .