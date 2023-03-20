مؤتمر دولي بدبي يحذر من مخاطر الاستهلاك العشوائي للمضادات الحيوية

حذر مؤتمر «الإمارات الدولي لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات» بدبي من مخاطر الاستهلاك العشوائي للمضادات الحيوية، والتي تتسبب في القدرة المتزايدة للميكروبات على مقاومتها بما يؤدي إلى فقدان فاعليتها، ورفع معدلات الوفيات عالمياً.

وأكد مشاركون في المؤتمر، ضرورة تطبيق المعايير العالمية لوقاية الكوادر الطبية في مستشفيات المنطقة من العدوى.

وشدد المؤتمر على ضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة للتعقيم لتطهير المنشآت الصحية بدول المنطقة، بما يحد من العدوى بالفيروسات، ويحمي الكوادر الطبية والمرضى.

‏ وعرض المؤتمر تقنية التعقيم الأمريكية المبتكرة «مايكروسيف» لفعاليتها عالمياً في مكافحة العدوى والوقاية من الفيروسات، وهي تقنية صديقة للبيئة، حيث تعتمد على الماء المؤكسد في التصدي للفيروسات والميكروبات، وتم الاعتماد عليها في تعقيم منشآت صحية حكومية في دول الخليج، ومؤسسات الإسعاف والمستشفيات ووسائل النقل العام.

وأوضحت جلسة بالمؤتمر أن تقنية «مايكروسيف» حصلت على براءة اختراع، وخضعت لـ20 عاماً من البحث، وتم اختبارها واعتمادها من قبل مختبرات الأحياء الدقيقة في أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا، وهي تقتل مسببات الأمراض، بما في ذلك سلالات البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية (MRSA) و( VRE) والفيروسات والفطريات والجراثيم.

ونالت «مايكروسيف» شهادة اعتماد من إدارة الغذاء والدواء الأميركية ووكالة حماية البيئة الأمريكية وعلامة المطابقة الأوروبية وهيئة الدواء والغذاء السعودية.

وقالت صفا قدومي مدير عام مجموعة «مايكروسيف» إن التقنية الأمريكية تتميز بأنها خالية من الكحول والمواد الكيميائية، وثبتت قدرتها في القضاء على الميكروبات والفيروسات، خلال ثوان، وهي آمنة مثل المياه وغير ضارة للإنسان والحيوان والبيئة.

وأضافت: يتم الاعتماد على هذه التقنية في تطهير المستشفيات وتقليل مخاطر العدوى بالمنشآت الصحية الصناعية والفندقية والمدارس بالإمارات والسعودية والعراق، وعدد من الدول الخليجية والعربية والغربية.

وأشارت إلى أن تقنية «مايكروسيف» تم اعتمادها في تعقيم مركبات (إسعاف دبي) كما تم اعتمادها للتعقيم بمعرض (إكسبو 2020 دبي) لفعاليتها في الوقاية من الفيروسات والجراثيم.

وأكدت صفا قدومي أهمية المشاركة في المؤتمر، الذي يأتي ضمن الجهد العالمي لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات وهي أحد أكبر تحديات الصحة العامة في العصر الحالي.

ويعد مؤتمر «الإمارات الدولي لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات» (ICAMR) حدثاً رائداً في مكافحة مقاومة المضادات الحيوية، حيث يجمع الخبراء والمتخصصين في الرعاية الصحية من جميع أنحاء العالم.