إقامة دبي: حملة " وطن للجميع" تحقق نجاحاً منقطع النظير في مرحلتها الأولى

حققت حملة " وطن للجميع"، التي أطلقتها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي على مدى يومين متتالين نجاحاً منقطع النظير، عطفاً على المشاركة المجتمعية الواسعة التي شهدتها من مختلف الجنسيات والثقافات، ترجمة لجهود "إقامة دبي" وحرصها على الوصول إلى أكبر عدد من الأفراد.

وبدأت الحملة تشهد توافداً كبيراً للراغبين في المشاركة منذ الساعات الأولى لإطلاقها في ديرة ستي سنتر حيث أسهمت في اطلاعهم على مسوغات التواجد القانوني في الدولة، وعرفتها بأبرز الجهات التي يمكنها تقديم الاستشارات القانونية، فضلاً عن آليات تصويب الأوضاع القانونية التي تتيح للأشخاص التواجد والبحث عن عمل في الدولة.

وأكد سعادة الفريق محمد أحمد المري المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن الحملة شهدت مشاركة غير مسبوقة، تعكس وعي الجمهور وحرصه على أن يكون جزءاً من الوطن ومن مقومات ازدهاره وتنميته، مشيراً إلى أن أهمية الحملة في التعريف بمخاطر وسلبيات المخالفة، وبالطرق القانونية التي ستسهم في الحد من المخالفين، مثمناً في الوقت ذاته دور إدارة ديرة ستي سنتر في نجاح الحملة التوعوية.

وأوضح أن إقامة دبي تعتزم إطلاق المرحلة الثانية من الحملة، عطفاً على النتائج والمخرجات التي تحققت خلال المرحلة الأولى، مشدداً على أهمية الحملات باعتبارها ضرورة ملحة لرفع مستوى الوعي العام، والمساهمة في تعزيز قبول الأفكار والأنماط السلوكية الصحيحة، ، ويكرس مشاركة الجمهور باعتباره شريكاً أساسياً في العملية التنموية التي تشهدها الدولة، معرباً عن فخره وتقديره لجهود جميع المشاركين من كوادر بشرية ومن شركاء استراتيجيين ولا سيم الجمهور الذي كشف عن وعي وحرص على تعزيز رفاهية المجتمع وأمنه وأمانه.

بشار إلى أن حملة "وطن للجميع" تأتي استمراراً لسلسلة من الحملات والمبادرات النوعية التي أطلقتها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، باعتبارها إحدى الجهات الرائدة التي تحرص على تعزيز الوعي المجتمعي عبر الحملات التي تطلقها، بالإضافة إلى مساعيها الدؤوبة في إيجاد الحلول النوعية والمبتكرة التي تسهم في تخفيف الأعباء عن المخالفين وتقديم المساعدة والمساندة لهم، وتحويلهم من مخالفين إلى أفراد واعين قادرين على المساهمة في الحد من المخالفين عبر مشاركتهم تجربهم الخاصة.