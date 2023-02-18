«السلامة الغذائية» تدعو إلى عدم تداول شائعة «الطعام بالحشرات»

حذرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية نشطاء ومؤثري ومرتادي منصات التواصل الاجتماعي من نقل وتداول أية شائعات أو معلومات غير موثوقة أو رسمية تتحدث عن وجود أطعمة أو مواد أو منتجات غذائية تحتوي على أنواع أو أجزاء من الحشرات، مؤكدة خلو أسواق الدولة من مثل هذه المنتجات، داعية الجمهور إلى ضرورة تحري المعلومات من الجهات الرسمية في الدولة.

جاء ذلك رداً على تداول عشرات الحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلامية، في الآونة الأخيرة، معلومات وأخباراً تُحذّر الجمهور من التعامل مع بعض الأغذية الأوروبية، بعد سماح الاتحاد الأوروبي بطرح نوع من الحشرات في الأسواق للاستهلاك الغذائي، بزعم «الانتقال إلى نظام غذائي أكثر استدامة»، وهو ما دعا الهيئة إلى سرعة التحرّك لمنع تنامي مثل هذه الشائعات.

وذكرت الهيئة على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أن الأغذية المتداولة في أسواق الدولة تخضع للرقابة وفق الاشتراطات الصحية واللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، مشددة على أنه يتم التأكد من استيفاء متطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية من خلال السلطات الرقابية المحلية خصوصاً في ما يتعلق بسلامة وصحة الأغذية من خلال التحاليل المخبرية في المختبرات الرسمية المعتمدة التي يمكنها تحديد مصدر البروتين بدقة.

وأوضحت الهيئة أن الاشتراطات الصحية واللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة تنص على ضرورة التأكد من خلو المنتجات الغذائية من كل ما يخالف أحكام الحلال في الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أن اللائحة الفنية رقم «2055 -1» بشأن «الأغذية الحلال – الجزء الأول: الاشتراطات العامة للأغذية الحلال» تنص على أن «جميع أنواع الحشرات والديدان مثل النمل والنحل هي أغذية غير حلال، ويستثنى من ذلك فقط الجراد وما لا يمكن التحرز منه، كأجزاء النحل الساقطة في العسل».

وشددت على أن دخول أي منتج غذائي يحتوي على الحشرات أو مستخلصاتها يتطلّب الحصول على شهادة «حلال» التي تصدر استناداً لفتاوى من الجهات المختصة.

وكانت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية وافقت على استهلاك حشرات تُعرف باسم «خنافس الدقيق».