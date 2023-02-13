أبوظبي تستضيف المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لعلاج "الثلاسيميا "

تشارك أبوظبي في المرحلة الثالثة من تجربتين سريرتين لعقار جديد لعلاج مرضى الثلاسيميا.

وأعلنت مدينة برجيل الطبية أنه تحت رعاية ودعم دائرة الصحة - أبوظبي تم إطلاق التجارب السريرية ضمن دراستي ENERGIZE وENERGIZE-T العالميتين لاختبار مدى فعالية وسلامة عقار طبي جديد يسمى (ميتابيفات) للمصابين بالثلاسيميا وذلك بالتعاون مع العديد من المراكز في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وآسيا .

وتتيح التجارب السريرية لمرضى الثلاسيميا البالغين الفرصة للمشاركة من خلال التواصل مباشرة مع مدينة برجيل الطبية.

وكانت قد تمت الموافقة مؤخراً على استخدام عقار (ميتابيفات) في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لعلاج مرض آخر ينتج عن نقص إنزيم البيروفات كينيز فيما أثبت العقار في التجارب الأولية السابقة قدرته على علاج الثلاسيميا.

وستعمل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي ستقام في أبوظبي على تقييم فعالية العقار لدى نوعين من الثلاسيميا يختلفان نسبياً من حيث الاحتياجات الطبية.

وتهدف دراسة ENERGIZE إلى تقييم ما إذا كان بإمكان العقار الجديد تحسين مستويات الهيموغلوبين بشكل فعال وآمن لدى مرضى الثلاسيميا غير المعتمدين على نقل الدم .. فيما تهدف دراسةENERGIZE-T إلى تقييم ما إذا كان بإمكان العقار ذاته تقليل متطلبات نقل الدم لدى مرضى الثلاسيميا المعتمدين على نقل الدم.

وقالت سعادة الدكتورة أسماء المناعي المدير التنفيذي بمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة - أبوظبي إن الدائرة تواصل جهودها لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية وحاضنة للابتكار في علوم الحياة على الصعيدين الإقليمي والعالمي مستندين إلى البنية التحتية المتقدمة التي تتمتع بها الإمارة والسجل المتميز التي حظيت به في إجراء التجارب السريرية الناجحة.

وأضافت :" أن أبوظبي استطاعت أن تلعب دوراً محورياً في تطوير وتأكيد فعالية علاجات واعدة بالتعاون مع العديد من المؤسسات المرموقة حول العالم. واليوم، نشهد انطلاق تجارب سريرية جديدة لتواصل الإمارة مسيرتها في سبيل تعزيز صحة وسلامة أفراد المجتمع في الدولة وحول العالم."

وكانت الدائرة قد استطاعت خلال عام 2022 زيادة التجارب السريرية بنسبة 27% لتصل إلى 71 تجربة مقارنة بـ 56 تجربة في عام 2021 إضافة إلى ذلك كانت الإمارات من أوائل الدول التي شاركت في التجارب السريرية للقاحات فيروس كوفيد-19 حيث شهدت أكبر تجربة سريرية للقاح سينوفارم والتي شارك فيها أكثر من 32000 متطوع.

وأكد الدكتور خالد مسلم رئيس قسم الأبحاث في برجيل أن أبوظبي أصبحت مرجعاً للأبحاث والابتكارات الرائدة .. مشيراً إلى أن مدينة برجيل الطبية تحرص على تحسين صحة ورفاهية المرضى من خلال إعطاء الأولوية والتركيز على أحدث التطورات في العلاج والتطوير والمشاركة النشطة في الأبحاث مع المؤسسات الرائدة في العالم.

وأوضح أن هذه الدراسات إذا حققت نتائجها المرجوة ستكون بمثابة ثورة علمية في علاج مرض الثلاسيميا حيث يمكن أن يلبي الاحتياجات المزمنة للمرضى في الدولة والمنطقة.. لافتا إلى إلى أن الوصول للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية جاء بعد أن حققت المرحلتان الأولى والثانية نتائج مبشرة .

وستبدأ التجارب بإجراء الفحوصات اللازمة ومن ثم تستمر لمدة 24 أسبوعًا لتجربة (ENERGIZE) و48 أسبوعًا لتجربة (ENERGIZE-T) وبعد ذلك تنتقل التجارب إلى فترات علاج أساسية للحصول على نتائج أولية تليها فترات تمديد لمدة 5 سنوات وستشمل التجارب تقييمات سريرية ومخبرية وصور رنين مغناطيسية والتي ستُجرى في مدينة برجيل الطبية باستخدام أحدث التقنيات.

ويعتبر الثلاسيميا مرضاً ناتجاً عن اضطرابات الدم الوراثية التي تؤثر على إنتاج الجسم للهيموغلوبين وخلايا الدم الحمراء ويعد أكثر الأمراض الوراثية شيوعًا في شتى أنحاء العالم لا سيما في منطقة الشرق الأوسط