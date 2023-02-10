إخصائيتان نفسيتان تدعمان مرضى سرطان الثدي بطريقة "الاستشفاء بالخيول"

شهدت "مسيرة فرسان القافلة الوردية"، الحملة الوطنية الناشطة في مكافحة سرطان الثدي، مشاركة عدد من الاختصاصيين النفسيين لتقديم الدعم النفسي لمرضى سرطان الثدي، ومن بينهم الإخصائية الألمانية كريستينا مارز، وهي معالجة نفسية متخصصة في "اضطراب الصدمة" ومبتكرة "طريقة مارز" في الاستشفاء النفسي بالاستعانة بالخيول، التي انضمت لمسيرة الفرسان في رأس الخيمة الخميس، للمشاركة على متن أحد الجياد في فعالية التوعية بسرطان الثدي والتعريف بأهمية الفحص المنتظم والمبكر عنه.

وقالت مارز إن استخدام الخيول للتوعية الصحية فكرة رائعة لجذب السكان والزوار، خاصة في المجتمعات التي تعتبر الفروسية جزءاً من تراثها، مضيفةً: "أنا من المؤمنات بقدرة الخيول على مساعدة مرضى السرطان وعائلاتهم الذين يحتاجون إلى دعم معنوي، ودائماً ما أنصح مرضى السرطان بالتعامل مع الخيول، لأنها كائنات شديدة الحساسية قادرة على فهم مشاعر البشر، والتعامل مع الخيول قد يكون بمثابة عامل للتهدئة يساعد في التغلب على التحديات الصعبة التي يمر بها المرضى أثناء العلاج".

وانضمت لمارز شريكتها مونيكا كوبيك، والتي انتقلت للحياة في الدولة منذ 16 عاماً، حيث ساهمت في تأسيس مركز للتدريب بالاستعانة بالخيول، وقالت: "يمكن للخيول مساعدة الأفراد على فهم الكثير عن أنفسهم، فعندما يشعر مرضى السرطان أو حتى أفراد أسرهم بالحزن والانكسار، فإن ما يمرون به من مصاعب نفسية ينعكس بوضوح على لغة أجسادهم، الأمر الذي يمكن للخيول الانتباه له والشعور به عند أول تفاعل مع المريض، لهذا فإن التفاعل مع الخيول للتخلص من المشاعر السلبية يعد شكلاً من أشكال العلاج والدعم النفسي الذي يحتاجه كل مرضى السرطان"، مؤكدة القدرة الكبيرة للحصان على خلق ارتباط شعوري مع الإنسان دون أن ينطق بكلمة واحدة.

وكان الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ومدير مستشفى صقر، الدكتورة منى العيان، على رأس المستقبلين للمسيرة مع وصولها للإمارة، فيما أعلنت الإخصائيتان الألمانيتان كريستينا مارز، ومونيكا كوبيك، عن مساهمة مركزهما بخمس جلسات مجانية لمرضى السرطان وأفراد أسرهم، دعماً لجهود "القافلة الوردية".

وانطلقت "مسيرة فرسان القافلة الوردية"، اليوم الجمعة، في المسار الأخير من دورتها الـ 11 في أبوظبي، بدءاً من مواقف "واحة الكرامة"، مروراً بمسجد الشيخ زايد ومن ثم هيلث بوينت، وهو جزء من مبادلة للرعاية الصحية، فيما يقام حفل ختام المسيرة بجزيرة الحديريات.

وخلال جولتها الختامية في أبوظبي، بدأت عيادة "القافلة الوردية" المتنقلة في تقديم فحوصاتها بمدينة زايد الرياضية من الخامسة عصراً، فيما توقفت العيادات المصغرة أمام مسجد الشيخ زايد من العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصراً، إضافة إلى "ياس مول" من الحادية عشرة صباحًا وحتى الخامسة عصراً