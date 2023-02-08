4800 علامة تجارية تشارك في «إيدك دبي 2023»

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، أمس، فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي (إيدك دبي 2023)، الذي تستمر أعماله على مدى ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكبر الأسماء العالمية في مجال طب الأسنان وصحة الفم، من خلال 4800 علامة تجارية تقدّمها 3600 شركة عالمية مختصة في تكنولوجيا ومستلزمات العناية بصحة الفم والأسنان.

وقد قام سموّه بجولة في المعرض شملت عدداً من الأجنحة الدولية ومنصات الشركات العالمية والجهات الصحية الطبية المشاركة، حيث اطّلع سموّه على أبرز ما يقدمه العارضون من حلول ومنتجات، وتعرّف على آخر المستجدات التي توصلت إليها صناعة طب الأسنان وصحة الفم.

كذلك حرص سموّه على زيارة جناح كوريا الجنوبية، ضيف الشرف الرسمي للدورة الـ27 من مؤتمر «إيدك دبي 2023»، إذ يحظى الحدث بمشاركة أكثر من 130 شركة كورية.

ويشهد مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي (إيدك دبي 2023)، حضور أكثر من 66 ألف زائر ومشارك من 155 دولة، ويضم 153 جلسة علمية، و17 ورشة عمل، إضافة إلى مشاركة دول بأجنحة رسمية في المؤتمر، وتشمل البرازيل وسويسرا وألمانيا، وتركيا وكوريا والصين، وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا، حيث تمثل المشاركة الدولية نسبة 70% من إجمالي المشاركات في الحدث.

ويشمل المؤتمر جلسات علمية متخصصة تضم نحو 110 متحدثين، بالإضافة إلى دورات تدريبية وورش العمل المختلفة، كما سيشهد المؤتمر تقديم الملصقات العلمية والمسابقات الطلابية التي تسلط الضوء على آخر الدراسات والأبحاث العلمية.