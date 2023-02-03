«الإمارات للخدمات الصحية» تطلق استراتيجيتها للابتكار 2023 - 2026

أكد مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتور يوسف محمد السركال، أن المؤسسة تعمل على دعم تحقيق أهداف الرعاية الصحية التي تطبق أفضل الممارسات العالمية، كهدف أساسي يقود إلى مواكبة توجهات دولة الإمارات نحو تعزيز الجاهزية والاستعدادات الصحية، وبناء مجتمع صحي معافى، يتمتع بجودة الحياة الصحية.

وقال السركال، خلال إطلاق المؤسسة لاستراتيجية الابتكار 2023 -2026، على هامش مشاركتها في معرض الصحة العربي 2023، إن استراتيجية الابتكار 2023- 2026 تعتبر خريطة طريق للمضي في تجسيد رؤية القيادة وطموحاتها، وتحقيق الغايات بتعزيز استدامة قطاع الرعاية الصحية المستقبلية، وقدرته على الإسهام في تحقيق الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، والرؤية الوطنية «نحن الإمارات 2031»، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071، التي سيكون خلالها قطاع الرعاية الصحية قطاعاً مستداماً.

وذكرت الرئيس التنفيذي للابتكار مدير مركز التدريب والتطوير في المؤسسة، الدكتورة كلثوم البلوشي، أن الاستراتيجية تستهدف تعزيز أنماط الحياة الصحية وجودة الحياة لمختلف فئات المجتمع، عبر تطوير برامج الصحة العامة والوقائية والصحة النفسية، وتطوير الخدمات الصحية والعلاجية، وضمان شموليتها وتكاملها وفق أفضل الممارسات الطبية والصحة الرقمية، وتكريس ممارسات الابتكار القائمة على المرونة والاستباقية والجاهزية ضمن منظومة العمل، إلى جانب بناء وإدارة الشراكات الاستراتيجية، وتنمية القدرات، ورفع جودة الخدمات، وتحقيق الكفاءة المالية والتنافسية العالمية، بما يتسق مع الاستراتيجيات والمشروعات الوطنية للقطاع الصحي.

وتشمل الاستراتيجية حزمة من الأهداف التي تعتزم المؤسسة تحقيقها، وتتضمن تعزيز استدامة الابتكارات الصحية من خلال الاستثمار في النظم الصحية، وبناء المرونة الاقتصادية، إضافة إلى تنمية الاقتصاد الصحي، عبر النهوض بخدمات وبرامج الرعاية الصحية، وزيادة العائد على الاستثمار بتطبيق الحلول المبتكرة عن طريق توفير بيئة مؤسسية محفزة للابتكار، تقود إلى تعزيز ثقافة الابتكار على جميع مستويات المؤسسة، وبناء القدرات الداخلية، وتبسيط ممارسات الابتكار.

كما تستهدف تبني المشروعات التجريبية الأولية من خلال تطوير آلية النماذج التجريبية وتطبيق الابتكارات وتوسيع نطاق تأثيرها، وتعزيز الشراكات لتنمية الابتكار الصحي ببناء دعم قوي للشركات الناشئة في مجال الرعاية الصحية وتطوير المبادرات، من خلال ستة مرتكزات رئيسة تتبناها الاستراتيجية، وتتضمن الفكر الاستباقي، وصنع الفرص، والتعاون، والاستمرارية والتغيير، والتركيز على المتعاملين، والتركيز على ريادة الأعمال.

يشار إلى أن المؤسسة تتبنى رؤية واضحة، تستهدف تحقيق الريادة من خلال توفير خدمات رعاية صحية متميزة، تواكب رؤية الدولة، وتنسجم مع المعايير العالمية، وتتبنى رسالة تستهدف تقديم منظومة خدمات صحية مستدامة ومتكاملة، فعّالة ومبتكرة، متاحة لمختلف أفراد المجتمع الإماراتي وزواره.