"صحة دبي " شهادات الميلاد والوفاة تتوفر في كافة مستشفيات القطاع الخاص العام الجاري

أفادت هيئة الصحة عن التوسع أنها قررت التوسع في تقديم خدمة إصدار شهادة المواليد والوفيات بمستشفيات القطاع الخاص في دبي لتشمل كافة المستشفيات بحلول نهاية العام الجاري 2023.

وأوضحت الهيئة خلال مشاركتها بفعاليات معرض الصحة العربي أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير نظام إصدار شهادات المواليد والوفيات وفق أحدث التقنيات التي تسهل على المتعاملين الحصول على الخدمة في الوقت المناسب.

وأوضح مستشار المدير العام ومدير إدارة حماية الصحة العامة بالإنابة بهيئة الصحة بدبي الدكتور رمضان البلوشي أن الاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة للتوسع في نطاق الخدمة ومنح مستشفيات القطاع الخاص دورها في تقديم الخدمة وفق المعايير المعتمدة، لتمكين المتعاملين من الوصول إليها بكل سهولة ويسر، والاستفادة من أنظمة الربط الرقمية المتوفرة في القطاع الصحي الحكومي والخاص.

وأكد الدكتور البلوشي على أهمية هذا المشروع الذي يهدف إلى تعزيز المؤشرات التنافسية لإمارة دبي فيما يتعلق بأتمتة الخدمات، وتوحيد جهود جميع الجهات المعنية بتقديم الخدمة تحت سقف واحد، وبإشراف مباشر من هيئة الصحة بدبي.

كما يهدف المشروع إلى تحسين رحلة المتعاملين ورفع مستوى جودة الخدمة، مع مراعاة السرعة والدقة، وتعدد أماكن توفير الخدمة بين المستشفيات الحكومية والخاصة في دبي، وتنويع وسائل الحصول على الخدمة من خلال المنشأة الصحية، أو التطبيق الذكي، أو الموقع الإلكتروني، إضافة إلى إتاحة الخيارات المتعددة أمام المتعاملين للحصول على الخدمة من أي مكان، وفي أي وقت.

وأوضح أن المشروع سيساهم في تعزيز انسيابية حركة إصدار شهادات المواليد والوفيات وتسريع وتيرتها، وتوفير وقت وجهد المتعاملين للحصول على الخدمة، ورفع مستوى سعادة المتعاملين تجاه الخدمة المقدمة لهم، وتعميم الأنظمة الرقمية لإصدار الشهادات، كما سيساهم في خفض تكلفة تقديم الخدمة لطالبيها من أفراد المجتمع