«وياكم» لتوفير الرعاية الطبية لكبار المواطنين

أطلقت هيئة الصحة بدبي خلال مشاركتها بفعاليات مؤتمر ومعرض الصحة العربي 2023 مبادرة «وياكم»، التي خصصتها لكبار المواطنين في دولة الإمارات، المستفيدين من التأمين الصحي الحكومي «عناية»، ممن تبلغ أعمارهم 60 سنة فما فوق.

وتستهدف المبادرة توفير الدعم اللازم لتوفير الرعاية الطبية عالية الجودة لتتناسب وظروف كبار المواطنين، وتلبي احتياجاتهم بالشكل الأمثل وبالمستوى الذي يفوق توقعاتهم، وذلك ضمن إشراف ومتابعة دقيقة من مؤسسة دبي للضمان الصحي في الهيئة.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي صالح الهاشمي، أهمية هذه المبادرة التي أطلقتها الهيئة خلال شهر أبريل الماضي بهدف توفير خدمات صحية متميزة وعالية الجودة لكبار المواطنين.

واستعرض الهاشمي الخدمات التي تتضمنها مبادرة «وياكم»، منها تقديم الاستشارات الطبية، والفحوص المخبرية، وفحص العيون، وخدمة توصيل الأدوية لمنازل كبار المواطنين، والتمريض المنزلي، والغسيل الكلوي، مشيراً إلى أن هذه الخدمات تخضع لجدول منافع وسياسة برنامج الضمان الصحي الحكومي الموحد «عناية».