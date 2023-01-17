إطلاق خدمة الطوارئ الطبية لتلبية احتياجات المجتمع الصناعي في المصفح

افتتح مستشفى لايف كير التابع لبرجيل القابضة، في المصفح اليوم قسم الطوارئ لرعاية الحالات الطارئة من القوى الصناعية العاملة في المنطقة بعد استيفاء متطلبات تقديم الرعاية الطارئة من هيئة الصحة بأبوظبي.

وسيقدم القسم الجديد رعاية طبية على مدار الساعة وعلاجًا طارئًا للإصابات الصناعية والمهنية في مواقع البناء، بما في ذلك الحالات التي تحول من رقم الطوارئ 999 والتي تتطلب عناية طبية فورية.

وقال استشاري طب الطوارئ في المستشفى الدكتور حسين كزار باسي الشمري، إن إطلاق خدمات الطوارئ هو خطوة أخرى نحو إنشاء نظام متقدم للرعاية الصحية داخل وحول المنطقة الصناعية في المصفح ..وأشار أن المستشفى سيوفر رعاية عاجلة على مدار الساعة للقوى العاملة الصناعية والأفراد في المصفح.

يتخصص القسم في معالجة الجروح، والسكتات الحرارية، والحروق، والكسور، والخلع، والإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية، وإصابات الرأس، وإصابات العمود الفقري، وتتوافر أيضاً خدمة الإسعاف قبل دخول المستشفى والتي توفر الإنعاش القلبي الرئوي وتهدئة المصاب قبل نقله إلى المستشفى.

وقال الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة جون سونيل، والتي تمتلك مستشفى لايف كير، "نحن ملتزمون بتزويد المجتمع بأحدث وسائل الرعاية والتكنولوجيا والخبرة الطبية المتطورة، وسيحسن قسم الطوارئ بشكل كبير من جودة الرعاية الصحية لسكان المصفح موجها الشكر لدائرة الصحة في أبوظبي على الدعم والتوجيه في افتتاح القسم.