الإمارات تتصدر دول المنطقة في اعتماد المنتجات الدوائية المبتكرة

تصدرت دولة الإمارات قائمة مجموعة دول في الشرق الأوسط وإفريقيا في مجال عدد الأدوية المبتكرة التي تحتوي على مادة فعالة جديدة، وفي سرعة دراسة واعتماد الملفات التنظيمية للأدوية.

ويعكس هذا الإنجاز استراتيجية وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الرامية إلى تعزيز ريادة وتنافسية الدولة في المجال الصحي والدوائي، في إطار رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تشكل رؤية جديدة وخطة عمل وطنية، تستكمل من خلالها دولة الإمارات مسيرتها التنموية للعقد المقبل، ونحو الـ50 عاماً المقبلة.

وعملت الوزارة على رفع كفاءتها في هذا المجال، بتقليص مدة دراسة الملفات التنظيمية للأدوية المبتكرة، حيث تم اعتماد 187 منتجاً ذا مادة فعالة جديدة خلال فترة الدراسة.

وركزت الدراسة التي أجرتها شركة «IQVIA» المتخصصة في أنظمة الرعاية الصحية، على مقارنة معيار تسجيل وتوفير الأدوية المبتكرة التي تحتوي على مادة فعالة جديدة، والتي تشمل بيانات الموافقات التسويقية للأدوية في الفترة من عام 2018 إلى الربع الأول من 2021.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي، الدكتور أمين حسين الأميري، أن هذا الإنجاز هو شهادة على الالتزام الراسخ للحكومة بضمان سلامة وفعالية الأدوية المتاحة لأفراد المجتمع، حيث استثمرت الدولة في بناء نظام صحي فعال بمعايير تنظيمية عالمية، ما ساعد على تبسيط عملية طرح الأدوية الجديدة في السوق، منوهاً بأن الوقت المستغرق للحصول على الموافقات على الملفات التنظيمية للأدوية أسهم في جذب العديد من شركات الأدوية إلى الإمارات.