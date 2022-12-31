إطلاق أول مختبر متنقل في أبوظبي للتعامل مع «الأمراض عالية الخطورة»

أعلن مركز أبوظبي للصحة العامة إطلاق المختبر المرجعي المتنقل من المستوى الثالث للسلامة البيولوجية، في العاصمة أبوظبي، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة، موضحاً أن المختبر مجهّز للتعامل مع مُسبّبات الأمراض عالية الخطورة (مثل حمى القرم - الكونغو النزفية والحمى الصفراء، وغيرهما)، بما يعزز قدرات أبوظبي في التأهب والاستجابة للأمراض المسببة للعدوى بإجراء الفحوص والاختبارات السريعة والآمنة والدقيقة للأمراض المعدية.

وأوضح أن المختبر المرجعي الوطني للأمراض المعدية في أبوظبي (مختبر الرصد) سيفعل دور المختبر المتنقل الجديد في أوقات تفشي الأمراض واندلاع الجائحات لزيادة قدرات الفحص والتشخيص الحالية للأمراض المعدية في الإمارة. وقد صُمم المختبر المرجعي المتنقل من المستوى الثالث للسلامة البيولوجي بصورة تضمن تشغيلها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وأكد المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة، مطر النعيمي، أن إطلاق المختبر المرجعي المتنقل من المستوى الثالث للسلامة البيولوجية، يمثّل علامة فارقة تدفع المركز للسير قدماً في تعزيز استعدادات العاصمة الإماراتية للاستجابة والسيطرة والتقصي للأمراض المعدية، وتحقيق رؤية المركز نحو مجتمع يتمتع بالصحة والسلامة. وقال النعيمي إن «مركز أبوظبي للصحة العامة منذ تأسيسه في 2019، أسهم في الارتقاء بمعايير الصحة العامة، وأسس شراكات استراتيجية للحفاظ على صحة المجتمع وسلامته».

ومن جانبها، أفادت المديرة التنفيذية لقطاع الأمراض المُعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة والمتحدثة الرسمية باسم القطاع الصحي في دولة الإمارات، الدكتورة فريدة الحوسني، بأن المختبر المتنقل يعزّز من قدرات إجراء الفحوص الحديثة والسريعة والمجانية لتحديد الأشخاص المعرضين لمخاطر العدوى الفيروسية والعوامل المسببة للأمراض، مؤكدةً أن إمارة أبوظبي أصبحت مجهزة تماماً لإدارة أي تهديدات للصحة العامة قد يواجهها المجتمع.

وأكدت الحوسني أن المختبر المتنقل سيوجد في أربعة مواقع في إمارة أبوظبي، تشمل مدينة الشيخ خليفة الطبية ومستشفى الرحبة ومستشفى توام ومستشفى مدينة زايد، لافتة إلى أن الشركة المصنعة للمختبر، أجرت بالتعاون مع مركز السيطرة على الأمراض، تدريباً مكثفاً لجميع الفنيين الذين سيعملون داخل المختبر، ليتعاملوا مع مسببات الأمراض ذات الخطورة العالية، إضافة إلى تدريب على السلامة في الموقع، لضمان العمل بأمان داخل المختبر.

وقالت إن فريق السلامة البيولوجية والجودة في مدينة الشيخ خليفة الطبية سيشرف على نواحي السلامة البيولوجية والجودة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات الصحية، سعيد جابر الكويتي، أن المختبر المتنقل الذي أطلقه مركز أبوظبي للصحة العامة يعد خطوة مهمة نحو تعزيز جاهزية دولة الإمارات لمواجهة الأمراض المعدية.