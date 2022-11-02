أفادت هيئة الصحة في دبي أن شهر سبتمبر من كل عام، وبدايات فصل الشتاء هما الوقت الأمثل للحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية، لجميع الأشخاص من عمر 6 أشهر وما فوق، ويصبح التطعيم فعالاً في الوقاية من مخاطر العدوى بعد أسبوعين من الحصول على التطعيم.

وحددت الهيئة 6 فئات يجب أن تحصل على لقاح الأنفلونزا الموسمية، كونها أكثر عرضة لمضاعفات المرض، وتشمل هذه الفئات " مقدمو الرعاية الصحية، الأطفال دون سن الخامسة، كبار السن من عمر 65 عاماً فما فوق، النساء الحوامل في أي مرحلة من مراحل الحمل، المعتمرون والحجاج، أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب والرئتين والكبد والكلى"

وذكرت " صحة دبي" أن لقاح الأنفلونزا يحمل 6 فوائد للحاصلين عليه، تتمثل في " التحصين من مضاعفات العدوى، التقليل من شدة المرض لدى الأشخاص المطعمين حال الإصابة، التقليل من خطر دخول المستشفى، توفير الحماية في حال كان الشخص يعاني من أمراض مزمنة، حماية المرأة الحامل من الإصابة بالإنفلونزا أثناء الحمل وبعده، وحماية الطفل في الأشهر القليلة الأولى من حياته، إضافة إلى أن الحصول علي التطعيم يحمي الشخص وأسرته، ومجتمعه وأحباءه، بمن فيهم الفئات المعرضة لخطر المرض ومضاعفاته .