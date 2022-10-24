انتخاب الطبيب الإماراتي صالح آل علي رئيساً للاتحاد الدولي لطب الطوارئ.. أول شخصية عربية تتولى المنصب

فاز المدير التنفيذي لمركز الجاهزية والاستجابة للطوارئ في دائرة الصحة – أبوظبي، الدكتور صالح فارس آل علي، بانتخابات الاتحاد الدولي لطب الطوارئ التي أقيمت في ملبورن بأستراليا، بمشاركة أكثر من 54 بلداًـ، وتم انتخاب آل علي، رئيساً مُنتخباً للاتحاد ليساهم من خلال خبرته الواسعة في المجال، في العمل جنباً إلى جنب مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمنظمات الصحية العالمية الأخرى للمضي في تعزيز طب الطوارئ عالمياً ومشاركة التجربة الإماراتية في تحقيق خدمات طب طوارئ متميزة الجودة في مختلف أنحاء العالم.



ويُعد الدكتور صالح آل علي أول شخصية عربية تتولى المنصب ممثلاً دولة الإمارات العربية المتحدة كرئيس مُنتخب للاتحاد من خارج الدول المؤسِسة للاتحاد بما في ذلك كندا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأستراليا، حيث سيساهم في إنشاء آليات فعالة للتعاون في القضايا ذات الصلة بطب الطوارئ وتعزيز قطاع الرعاية الصحية عالمياً. وسيساهم آل علي في تحقيق رؤية الاتحاد الدولي للطب الطوارئ القائمة على "توفير عالم تتمتع فيه جميع المجتمعات في كافة البلدان بإمكانية الوصول إلى رعاية صحية طارئة بمستويات جودة متميزة".



وخلال فترة توليه للمنصب كرئيس مُنتخب لمدة عامين والتي ستليها فترة عامين أخريين كرئيس للاتحاد، يتطلع الدكتور آل علي لتعزيز البنية التحتية لطب الطوارئ من خلال إثراء الفرص التعليمية في المجال والعمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات الأكاديمية لمواصلة تطوير البرامج ذات الصلة عالمياً. وتوفر شبكة الاتحاد الدولي لطب الطوارئ الواسعة والمكانة المرموقة التي يتمتع بها الاتحاد اطلاعاً وارتباطاً هاماً بالنظم الصحية على مستوى العالم، إلى جانب قدرته على تسخير الخبرات بكفاءة واستقطاب المختصين العالميين وحشد جهودهم للتغلب على تحديات الرعاية الصحية الطارئة.



وفال رئيس دائرة الصحة أبوظبي، عبدالله بن محمد آل حامد: "تؤكد أبوظبي مجدداً على مدى تميز الكفاءات الوطنية والقدرات التي تحتضنها في قطاع الرعاية الصحية، وهو ما يُعد ثمرة للدعم المتواصل الذي يحظى به القطاع من قيادتنا الرشيدة. تفخر دائرة الصحة - أبوظبي بانتخاب أحد أفراد فريق عملها في هذا المنصب الهام ضمن مؤسسة مرموقة كالاتحاد الدولي لطب الطوارئ، حيث يُعد انتخاب الدكتور صالح آل علي نتاجاً للجهود المتفانية التي قدمها في تعزيز قطاع طب الطوارئ في أبوظبي والعالم. الدكتور صالح آل علي هو أحد النماذج المتميزة التي تحظى بها دائرة الصحة - أبوظبي، فقد ساهم بشكل كبير في إثراء مبادراتها الاستراتيجية التي عززت مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية على مستوى العالم."



وأضاف آل حامد: "بينما كان العالم في مواجهة محتدمة مع جائحة كوفيد-19، سخر آل علي معرفته وخبرته التي امتدت لعقود في دعم مساعي الدائرة لاستكشاف الحلول المبتكرة والعلاجات الواعدة وتوفيرها في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، فقد حرصت الدائرة منذ إنشائها على مواصلة تعزيز قطاع الرعاية الصحية عالمياً في شتى المجالات من خلال تسخير الموارد والمعارف لما فيه منفعة المجتمعات في كل مكان. نهنئ الدكتور صالح ونتمنى له رحلة مفعمة بالنجاحات مع الاتحاد الدولي لطب الطوارئ."



من جهته، قال الدكتور صالح فارس آل علي: "يسعدني أن أقدم هذا الإنجاز إلى قيادتنا الرشيدة التي مهدت أمامنا الطريق نحو النجاح والتميز وسخرت لنا الوسائل اللازمة لتحقيق مثل هذه العلامات الفارقة في مسيرة القطاع الصحي في أبوظبي والدولة. ويسعدني أيضاً أن أتقدم بالتقدير والعرفان إلى الاتحاد الدولي لطب الطوارئ والدول الأعضاء على الثقة التي منحوني إياها، حيث يُعتبر طب الطوارئ حجر أساس تقوم عليه صحة ورفاه المجتمعات حول العالم، لاسيما في وقت تبرز في الحاجة إليه أكثر من أي وقت مضى."



وأوضح آل علي: "أتطلع قُدماً إلى اغتنام الفرصة والعمل جنباً إلى جنب مع نخبة من قادة طب الطوارئ حول العالم لما فيه منفعة المجتمعات في كل مكان، ومواصلة تعزيز طب الطوارئ وإبراز أهميته ودوره المحوري في النظم الصحية."



جدير بالذكر، أن الدكتور صالح آل علي هو استشاري في طب الطوارئ وخدمات الإسعاف وطب الكوارث، ويشغل حالياً منصب المدير التنفيذي لمركز الجاهزية والاستجابة للطوارئ في دائرة الصحة - أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة. وأتم الدكتور آل علي البورد الكندي في طب الطوارئ في جامعة مكغيل في كندا، وبرنامج الزمالة في الرعاية ما قبل المستشفى في جامعة تورنتو وبرنامج الزمالة في طب الكوارث من مركز بيث إسرائيل ديكونيس الطبي في بوسطن، وهو مستشفى تعليمي لكلية الطب بجامعة هارفارد. وحصل مؤخراً على درجة الدكتوراه في الصحة العامة من جامعة جونز هوبكنز في إدارة وقيادة الرعاية الصحية، وهو أيضاً المؤسس والرئيس السابق لشعبة الإمارات لطب الطوارئ في جمعية الإمارات الطبية.



ويُعد الاتحاد الدولي لطب الطوارئ منظمة عالمية قائمة على العضوية تعمل على تعزيز الرعاية الطبية الطارئة عالية الجودة للجميع حول العالم. وتتكون من جمعيات طب الطوارئ الرسمية في الدول الأعضاء. وهي أكبر منظمة غير ربحية لطب الطوارئ في العالم ومقرها استراليا، وتهدف إلى تعزيز الوصول إلى أعلى مستويات الجودة من الرعاية الطبية الطارئة وقيادة تطويرها لكافة المجتمعات في جميع أنحاء العالم. يلتزم الاتحاد بتحقيق الوصول الشامل إلى رعاية طبية طارئة عالية الجودة، من خلال تعزيز التعليم والمعايير، ودعم النمو في تخصص طب الطوارئ في جميع البلدان، والعمل عن كثب مع الحكومات والمنظمات والمجتمعات الصحية العالمية.