"الخدمات العلاجية" تطلق العيادة المتنقلة في أبوظبي

تماشياً مع سعيها المستمر لتسهيل وصول المراجعين للرعاية الصحية عالية الجودة، أطلقت الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة "صحة"، عيادة جديدة توفر خدمات وقائية وعلاجية متنقلة تصل إلى بيوت المراجعين.



وتشمل الخدمات المقدمة في العيادة الجديدة استشارات تخصصية، متابعة الأمراض المزمنة، برنامج الفحص الشامل "افحص"، فحص ما قبل الزواج والجامعة والعمل، تطعيمات الأطفال والكبار، العلاج الطبيعي، جهاز تحليل كتلة الجسم، فحص السمع، فحص النظر، ومجموعة من الفحوصات التشخيصية مثل تخطيط القلب، فحص الأشعة فوق الصوتية، اختبار إجهاد القلب وفحوصات مخبرية شاملة.



وقالت المدير التنفيذي بالإنابة للخدمات العلاجية الخارجية، الدكتورة نورة الغيثي: "مع ازدياد متطلبات الحياة أصبح البعض منا يتقاعس عن زيارة الطبيب لكثرة انشغاله بل قد يرفض البعض، مثل كبار السن، الذهاب إلى المركز بينما قد يرغب البعض في المزيد من الخصوصية، لذا قمنا بإطلاق العيادة الجديدة اليوم لنوفر مجموعة كبيرة من الخدمات الوقائية والعلاجية التخصصية للمراجعين عند منازلهم بنفس معايير الجودة والسلامة التي نتبعها في مراكزنا الصحية الرائدة ومن قبل الفرق المختصة العاملة في تلك المراكز, حيث يمكننا توفير طبيب مختص في أي من التخصصات التي يحتاج إليها المريض."



ويمكن للمراجعين طلب أطباء مختصين من مجموعة واسعة من التخصصات تشمل طب الأسرة وطب الأطفال والطب الداخلي والسكري والغدد الصماء والجهاز الهضمي والجلدية والعديد غيرهم.



وتوفر العيادة الجديدة خدماتها على مدار 7 أيام من الساعة 8 صباحاً وحتى 10 مساءً وتوفر خدمات مغطاة لأكثر من 30 نوعاً من بطاقات التأمين بالإضافة إلى أسعار في متناول الجميع لمن ليس لديه تغطية. يمكن لأي من الراغبين في طلب العيادة، الاتصال على 027113737.