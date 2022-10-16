3 خطوات الوقاية من الانفلونزا الموسمية

حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ثلاثة خطوات يجب الالتزام بها للوقاية من الانفلونزا الموسمية.

وحسب الوزارة فإنه على كل فرد تجنب الاختلاط بالأشخاص المصابين، ومن تظهر عليهم أعراض الانفلونزا،وتغطية الأنف والفم أثناء السعال أو العطس.

وتابعت" على الجميع أيضا المداومة على غسل اليدين بانتظام لمدة لا تقل عن ٢٠ ثانية، للتخلص من أيعدوى قد تلصق بهما من أي مكان".

وأضافت الوزارة" يجب على الجميع أيضا تجنب لمس العينين أو الفم لمنع انتقال العدوى".

ودعت الوزارة كافة أفراد المجتمع كافة إلى تلقي لقاح الأنفلونزا الموسمية، للوقاية من مخاطرها، ولتخفيفالضغط على الخدمات الصحية.

وأكدت أن لقاح الأنفلونزا الموسمية، يقي من تفاقم الحالات الصحية للمصابين بالفيروس، ويقلل حاجتهمللدخول للمستشفيات بنسبة تراوح بين 85% و90%، لافتة إلى أنه في الربع الأخير من العام الجاري بدأتعدد الإصابات بالأنفلونزا.