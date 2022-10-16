5 آثار سلبية للتكنولوجيا على حياتنا

حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع خمسة آثار سلبية للاستخدام المفرط للتكنولوجيا على حياة الناس، مطالبة بالاعتدال في استخدام الوسائل التكنولوجية المختلفة، لكافة الفئات العمرية للوقاية من مخاطرها.

وحسب الوزارة فإن الآثار السلبية للإفراط في استخدام الوسائل التكنولوجية تتمثل في انعكاسات سلبية على الصحة النفسية من خلال الشعور بالوحدة والقلق، وزيادة الوزن من خلال الجلوس لفترات طويلة خلف شاشات اللاب توب وغير من الوسائل.

وتابعت الوزارة " ينتج عن الإفراط في استخدام التكنولوجيا أيضاَ أوجاع في العنق والظهر خصوصاً في حال الجلوس طويلاً خلف شاشة اللاب توب أو التلفاز، كذلك قد يصاب الإنسان بضعف النظر من خلال التحديق بشكل مبالغ فيه بالشاشات الإلكترونية، وتزايد الشعور بالعزلة لدى الأطفال نتيجة انشغالهم بالأجهزة وعدم ممارسة الأنشطة الحركية .

ونصحت الوزارة باتباع 4 إجراءات للحد من هذه الآثار السلبية للتكنولوجيا على صحة الإنسان، تتمثل في " ممارسة الرياضة، استخدام شاشات بجودة عالية، التقليل من فترات الجلوس أمام الشاشة، ارتداء النظارات الواقية من الأشعة".