مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب بدبي ينظم احتفالية بالمولد النبوي الشريف

أقام مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب، في دبي احتفالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بعنوان (وإنك لعلى خلق عظيم)، حضرها رجل الأعمال خلف أحمد الحبتور، وجمع من طلبة معاهد القرآن الكريم والجامعات والمدارس في إمارة دبي.

وألقى كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، كلمة تحدث فيها عن نعمة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يستشعر المسلمون في شهر ولادة الحبيب المصطفى بالنعمة والخير حيث نزل مطر غزير يوم ميلاده صلى الله عليه وسلم، فكان هذا إيذاناً بأن ميلاده وبعثته خير لجميع الأنام كما وضح المولى عزَّ وجلَّ.

وأضاف: امتدح الله نبيه على كمال الأخلاق فقال: {وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ} وذلك يظهر من خلال معاشرته للناس ومخالطته لهم، وقد سُئِلَت السيدة عائشة رضي الله عنها كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: "كان خلقه القرآن"، أي أنه عمل بأخلاق القرآن، وتمثل آداب القرآن، وذلك أن القرآن أنزل للتدبر والعمل به، فكان أولى الناس عملًا به وامتثالًا لأوامره سيد الخلق.

وختم كلمته بالقول : حق لهذه الأمة أن تفخر بهذا الرسول العظيم وأن تقتدي به في جميع أقواله وأفعاله، فهو قدوتنا وأسوتنا فلايمكن لأحد أن يتقرب إلى الله من غير طريق رسول الله. وحق أن تحيى هذه الذكرى لما فيها من قيم السلام والتسامح والتعايش بين الناس .

بعدها ألقى المستشار الديني والثقافي لمسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب الشيخ الدكتور فارس المصطفى، كلمة تناول فيها مكارم أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم، موضحا أن الرسول كان أفضل الخلق أخلاقًا وأحسنهم آدابًا، وبُعِثَ ليتمم مكارم الأخلاق، فلقد كانت في الجاهلية أخلاق كريمة فأتى الرسول ليتممها، وذلك بإصلاح ما فسد منها، والثناء على ما كان فاضلًا، والحث عليه حيث يقول صلى الله عليه وسلم: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق».

وتخلل الحفل فقرات إنشاد وابتهالات القاها طلبة معاهد القرآن الكريم في دبي، وفي نهاية المحاضرة أجاب المحاضرون على الأسئلة والاستفسارات من الطلبة.