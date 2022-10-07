«الكعبي» تطلق مبادرة للدعم النفسي والمادي لمرضى السرطان

أطلقت المواطنة سمية سيف الكعبي، مبادرة لتقديم حزمة من المزايا المادية والنفسية لمرضى السرطان في الدولة من المواطنين والمقيمين، تزامناً مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي.

وقالت الكعبي لـ«الإمارات اليوم» إنه من منطلق الشعور بمعاناة هذه الفئة من المرضى، وما يمرون به من أزمات نفسية ومادية، تعمل على إعداد وتنفيذ حزمة من البرامج الداعمة لهم على مستوى الدولة، كجزء من مبادرتها الأكبر التي أسمتها «جرعة سعادة».

وأشارت إلى أن مرضى السرطان يحتاجون إلى من يشعر بهم وبمعاناتهم النفسية والمادية، ويمد لهم أيدي العطاء والمساعدة، ليتمكنوا من تجاوز محنتهم بنجاح.

وأوضحت أن حزمة المزايا المادية تتضمن تقديمها بشكل شخصي وصلات شعر مجانية لمرضى السرطان الذين يفقدون شعرهم خلال مرحلة العلاج الكيماوي والإشعاعي، كذلك زيوت للشعر مرخصة من الجهات الصحية بالدولة، تعالج أمراضاً مختلفة.

وتابعت الكعبي أنها تعمل حالياً بالتعاون والتنسيق مع جمعية الإمارات للسرطان على عقد اجتماع مع أصحاب محال وماركات شهيرة، لتوفير بطاقة خصومات خاصة لمرضى السرطان في الدولة، يمكنهم من خلالها تحصيل المنتجات بأسعار مخفضة، وتراوح نسبة الخصم ما بين 30% و40%، كذلك إمكانية حصولهم على خدمات تجميلية مجانية من قبل مراكز مشاركة في المبادرة، وذلك بعد تقديمهم الأوراق الثبوتية التي تؤكد إصابتهم بأي نوع من السرطان، كنوع من الدعم المالي والمعنوي لهم.

وذكرت أن المنتجات التي تقدمها مجاناً لمرضى لسرطان تطرحها أيضاً للبيع للراغبين في شرائها من غير المرضى، على أن يذهب ريعها لدعم المرضى المعسرين غير القادرين.

وأضافت أن المبادرة لم تغفل دعم الجانب النفسي لهذه الفئة من المرضى أيضاً، حيث يتم عقد حفلات ترفيهية، وجلسات، وفعاليات، وورش يشارك فيها مرضى السرطان لتبادل تجاربهم مع المرض، وتحفيز عزيمتهم في مواجهته.

وأنشأت الكعبي حساباً خاصاً على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» لعرض وتقديم حزم الدعم النفسي والمعنوي لهذه الفئة وتقديم المساعدة، كنافذة للوصول إليهم وجمعهم في مكان واحد.

وكانت المواطنة سمية الكعبي مرت بتجربة الإصابة بمرض سرطان الثدي، وتمكنت من التغلب عليه بقوة الإرادة ونجحت في التعافي كلياً منه، الأمر الذي جعلها تشعر أكثر بمعاناة هذه الفئة، لذا قررت تقديم كل أوجه الدعم والمساعدة النفسية والمادية لمرضى السرطان، لأنها عاشت التجربة ذاتها من قبل، وتعلم مدى حاجة المرضى لهذا الدعم.

«الصحة» تكافح السرطان بـ «افحصي وطمنينا»

تواصل وزارة الصحة ووقاية المجتمع حملة التوعية بسرطان الثدي تحت شعار «افحصي وطمنينا»، بالتعاون مع القافلة الوردية، ونشرت الوزارة على منصاتها الرقمية في وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يجسّد جهود الفرق الصحية في مواقع عدة، منها: ميغا مول الشارقة، عجمان سيتي سنتر، سيتي ووك دبي، جامعة الشارقة، مركز الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالشارقة، تم من خلالها الكشف على السيدات وتحويل الحالات الإيجابية إلى الجهات الصحية المختصة للعلاج.

وتستهدف الوزارة من الحملة رفع مستوى الوعي عند أفراد المجتمع بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ووسائل الوقاية، حيث يعتبر شهر أكتوبر الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، حسب أجندة منظمة الصحة العالمية.

دبي - الإمارات اليوم