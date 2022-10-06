ضاحي خلفان يقترح إنشاء صندوق تكافل صحي لدعم المُعسرين

زار نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، يرافقه مدير عام جهاز أمن الدولة في دبي، الفريق طلال حميد بالهول الفلاسي، ومدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد أحمد المري، والمدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني، الفريق راشد ثاني المطروشي، مستشفى التداوي في دبي، بهدف الاطلاع على تجربته الرائدة في الرعاية الصحية، التي تأسست بأيدي وطنية.

واقترح الفريق ضاحي خلفان تميم، إنشاء صندوق تكافل صحي خيري بمستشفى تداوي، يستهدف جمع التبرعات من ذوي الأيادي البيضاء، الراغبين في عمل الخير، لتستخدم في دعم المعسرين، وغير القادرين على دفع نفقات العلاج.

وشملت الزيارة جولة في كل الأقسام والأجنحة، اطلعوا خلالها على خدمات المستشفى، المزود بأحدث الأجهزة الطبية، ويضم مختلف التخصصات العلاجية، والكوادر الطبية عالية المستوى التي تطبق أعلى المعايير العالمية في تقديم الخدمات الصحية.

وأثنى تميم، على تجربة مجموعة «التداوي الصحية»، التي حققت نجاحاً كبيراً من خلال عياداتها في شرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والإدارة العامة للدفاع المدني، لتقديم خدمات علاجية نوعية للموظفين، في مختلف التخصصات.

من جانبه، عبر الفريق محمد أحمد المري، عن اعتزازه بتجربة مستشفى تداوي، باعتباره مستشفى متميزاً يقدم خدمات صحية عالية المستوى لموظفي حكومة دبي، معتمداً على كوادر طبية مشهود لها بالكفاءة والخبرة.

إلى ذلك، قال الفريق راشد ثاني المطروشي، إن مستشفى تداوي يعد نموذجاً للمنشأة الصحية المتميزة، التي تستقبل المرضى، وتوفر لهم العلاج في مختلف التخصصات، وفق أعلى المعايير الصحية، ما يسهم في الحد من سفر المرضى للعلاج في الخارج.

بدوره، قال رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية، مروان إبراهيم حاجي ناصر، إن المجموعة التي تأسست بأيد وطنية، نجحت خلال فترة قصيرة في تقديم نموذج طبي بمعايير عالمية، الأمر الذي عزز ثقة كثير من المؤسسات الحكومية بمنشآتها، ومكّنها من التوسع في عياداتها، فضلاً عن افتتاح أقسام تخصصية بالمستشفى.

وذكر أن مجموعة التداوي الطبية كان لها دور كبير خلال جائحة كورونا في دعم القطاع الصحي، حيث سخّرت كل إمكاناتها وطاقتها في مساعدة الجهود التي قادتها الحكومة في التصدي للجائحة.

ولفت إلى أن المستشفى يقدم خدمات نوعية لموظفي حكومة دبي، ومنها الزيارات المنزلية والفحوص الطبية، وإجراء الجراحات المعقدة، مشيراً إلى أن المجموعة نجحت في تحقيق عوائد مالية كبرى، وأسهمت في تحقيق وفر مالي لحكومة دبي.

يشار إلى أن مجموعة التداوي الصحية، هي مجموعة وطنية، يقدم كل خدمات الرعاية الصحية التخصصية، تحت سقف واحد، وهي منشأة معتمدة من قبل اللجنة الدولية المشتركة، في معايير الجودة والتكنولوجيا وسلامة المرضى.