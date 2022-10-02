أبوظبي تحقق أعلى نسبة تطعيم ضد «كورونا» عالمياً

أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي، تحقيق الإمارة أعلى نسبة تطعيم حول العالم والتي وصلت إلى ما يقارب 100%، من خلال حملة التطعيم ضد «كوفيد-19» التي أطلقتها الإمارة، ووفرت خلالها ثمانية لقاحات معتمدة للاستخدام الطارئ، مشيرة إلى أنه بفضل الاستجابة المتميزة لجائحة «كوفيد-19»، تمكنت أبوظبي من ضمان استدامة واستمرارية الأعمال دون الحاجة للجوء لأي إغلاقات شاملة، الأمر الذي حقق التوازن اللازم بين ضمان صحة وسلامة الأفراد واستدامة الأعمال ومواصلة دفع العجلة الاقتصادية في الإمارة.

وأكدت الدائرة نجاح الإمارة في التعامل مع الجائحة ومكافحتها عبر إجراءات استباقية منها توفير عيادات متنقلة تتيح للمرضى الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بالفيروس متابعة خططهم العلاجية، وتوفير الرعاية الصحية وخدمات الاختبار المنزلية، وتوفير خدمات الرعاية الصحية عن بعد للمرضى الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بالفيروس، وتوفير منصات رعاية صحية عن بعد، بالإضافة إلى مرافق صحية مخصصة لمرضى «كوفيد- 19».

وشددت الدائرة على أن إمارة أبوظبي، تؤدي دوراً طليعياً في الجهود العالمية لمواجهة «كوفيد-19» من خلال المشاركة في التجارب السريرية للقاحات والابتكارات العلاجية والمشاركة في نقل وتوزيع اللقاحات والأدوية حول العالم، وكذلك توظيف قدرات الفحص المخبري لـ«كوفيد-19» في مساعدة عدد من البلدان في جهود التقصي الوبائي فيها.

وحققت إمارة أبوظبي العديد من الإنجازات في التعامل مع الجائحة، حيث تصدرت أبوظبي مجدداً مدن العالم في الاستجابة لجائحة «كوفيد-19» وفق تصنيف «تحليلات المعرفة المتعمقة»، الصادر أخيراً عن مجموعة المعرفة المتعمقة العالمية المرموقة التي تتخذ من لندن مقراً لها، حيث أظهر التقرير النجاح الذي حققته الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الإمارة والتي أسهمت في شمولية وفعالية وسرعة استجابتها للجائحة مرسخة مكانتها من بين النظم الصحية الرائدة والمتميزة على مستوى المنطقة والعالم، وذلك بناء على ستة محاور رئيسة تقيس قدرة المدن على الحد من انتشار فيروس «كوفيد-19» وجاهزيتها في التعامل مع أزمات مماثلة في الصحة العامة في المستقبل شملت الكفاءة الحكومية، ومرونة الاقتصاد، وإدارة الرعاية الصحية وكفاءة منظومة الحجر الصحي، ومنظومة التطعيم والالتزام الثقافي.

وتمكنت أبوظبي من رفع قدرتها الاستيعابية لفحوص «كورونا» إلى أكثر من 500 ألف فحص يومياً، ووفرت 27 مركزاً للفحص والتطعيم من المركبة على مستوى الإمارة، مع حصول نحو 100% من أفراد المجتمع على التطعيم ضد «كوفيد-19»، كما تم رفع الطاقة الاستيعابية للقطاع بنسبة 200% لعدد الأسرة في المستشفيات، ورفع عدد الأسرة في أقسام العناية المركزة إلى 300%، وذلك استجابة لسياسات وتدخلات مبنية على البيانات ومستفيدة من التكنولوجيا والعلوم وتقنيات الذكاء الاصطناعي الأمر الذي نتج عنه تحقيق أحد أدنى معدلات الإصابة والوفيات على مستوى العالم.

• أبوظبي تمكنت من رفع قدرتها الاستيعابية لفحوص «كورونا» إلى أكثر من 500 ألف فحص يومياً.