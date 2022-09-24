«الحصن»: 48 ساعة صلاحية المرور الأخضر للزائرين غير المطعمين

أفاد الحساب الرسمي لتطبيق الحصن المرتبط بفيروس «كوفيد-19» بإمكانية حفاظ الزوار على حالتهم الخضراء بالتطبيق من خلال إجراء مسحة أنف كل 48 ساعة لغير المطعمين أو المطعمين جزئياً، أما المطعمون بالكامل مع الجرعة التعزيزية بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية فيجب إجراء مسحة أنف كل 14 يوماً.

وتفصيلاً، أوضح الحساب الرسمي لتطبيق الحصن على «تويتر»، أن تصديق الملف الشخصي على تطبيق الحصن بعد التسجيل كزائر، يتطلب إجراء مسحة الأنف بعد الوصول إلى الدولة، والتأكد أثناء إجراء الفحص من استخدام الهاتف المحمول نفسه المسجل على تطبيق الحصن، وحدد الموقع سبع خطوات للتسجيل كزائر للدخول على تطبيق الحصن، شملت تحميل التطبيق، والضغط على أيقونة زائر، وتحديد خيار التسجيل، وملء البيانات الخاصة بالمستخدم، ومراجعة البيانات والمتابعة، وإدخال رمز المرور المكون من ستة أرقام، والذي يتم إرساله إلى هاتف المستخدم، إضافة إلى التحقق من الملف الشخصي الخاص بالمستخدم عند الوصول إلى دولة الإمارات.

وأرجع سبب عدم إتاحة رمز الاستجابة السريع لتصريح السفر «التطعيم» الخاص على تطبيق الحصن، إلى أن رمز الاستجابة السريع يختفي في حال مرور 365 يوماً من الحصول على آخر جرعة لتطعيم فيروس «كوفيد- 19» في دولة الإمارات، موضحاً أنه في بعض الحالات قد لا يظهر رمز الاستجابة السريع لتصريح السفر «التطعيم»، بسبب حذف الهيئات الصحية لسجلات التطعيم الخاصة بالمستخدم.

وأشار الحساب الرسمي للتطبيق إلى أن طريقة الحصول على رمز الاستجابة السريع لتصريح السفر «التطعيم» الخاص بك على التطبيق، والحفاظ عليه يستلزم بالنسبة للمقيمين أخذ جرعة واحدة على الأقل من أي تطعيم لفيروس «كوفيد- 19»، إضافة إلى التأكد من عدم مرور عام على الحصول على آخر جرعة، فيما يستلزم للمواطنين أن يكون مطعماً بالكامل، وحاصلاً على الجرعة التعزيزية، إضافة إلى التأكد من عدم مرور عام على الحصول على آخر جرعة، لافتاً إلى إضافة خاصية جديدة للتطبيق، تتيح إمكانية تلقي الإشعارات للاطلاع الدائم بكل ما يتعلق بتحديثات تطبيق الحصن الجديدة، وأحدث الخاصيات وآخر الإجراءات والقوانين المتعلقة بـ«كوفيد- 19».

جدير بالذكر أن تطبيق الحصن هو التطبيق الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة للفحوص المرتبطة بفيروس «كوفيد -19»، ويستخدم «الحصن»، الذي طورته الإمارات، الذكاء الاصطناعي، لتمكين المستخدمين من الوصول السريع والآمن إلى نتائج الفحوص وحالة التطعيم، من أي مكان وفي أي وقت.

وبمجرد التسجيل في تطبيق الحصن، يرتبط حساب المستخدم تلقائياً بأي منشأة فحص أو تطعيم في جميع أنحاء الإمارات، ويمكن للمستخدم الاطلاع على حالته الصحية ومعلومات التطعيم والفحوص وبيانات السفر واستخدام رمز الاستجابة السريعة QR من خلال تطبيق الحصن. كما يمكن للمستخدم إضافة أفراد العائلة، مثل الوالدين والأطفال، للوصول إلى جميع معلومات العائلة في مكان واحد.

تصديق الملف الشخصي على تطبيق الحصن بعد التسجيل كزائر يتطلب إجراء مسحة الأنف بعد الوصول إلى الدولة.