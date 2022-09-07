411 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و402 حالة شفاء

أعلنت خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 205 آلاف و400 فحص جديد خلال الساعات الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والمخالطين لهم، وعزلهم.

‏‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 411 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة مليوناً و17 ألفاً و954 حالة. وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2341 حالة.

‏‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 402 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 997 ألفاً و502 حالة.