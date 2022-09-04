587 حالة شفاء.. ولا وفيات
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 211 ألفاً و386 فحصاً جديداً خلال الساعات الماضية، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لهم وعزلهم.
وأسهم تكثيف إجراءات التقصي في الكشف عن 421 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة مليوناً و16 ألفاً و745 حالة. كما أعلنت عدم تسجيل أي حالة وفاة في الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2341 حالة. كما أعلنت الوزارة شفاء 587 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا»، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 996 ألفاً و61 حالة.
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