587 حالة شفاء.. ولا وفيات

‌‎أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 211 ألفاً و386 فحصاً جديداً خلال الساعات الماضية، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لهم وعزلهم.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي في الكشف عن 421 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة مليوناً و16 ألفاً و745 حالة. ‌‎كما أعلنت عدم تسجيل أي حالة وفاة في الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2341 حالة. ‌‎كما أعلنت الوزارة شفاء 587 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا»، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 996 ألفاً و61 حالة.