445 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 576 حالة

‌‎أفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بعدم تسجيل أي حالات وفاة خلال 24 ساعة الماضية، وتسجيل 445 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة مليوناً و16 ألفاً و324 حالة. ‌‎وأوضحت أنه تماشياً مع خطة الوزارة في توسيع وزيادة نطاق الفحوص بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والمخالطين لها وعزلهم، أجرت 241 ألفاً و791 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. ‌‎وأعلنت الوزارة عن شفاء 576 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 995 ألفاً و474 حالة.