681 إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 215 ألفاً و224 فحصاً جديداً لفئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 681 إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة مليوناً و9116 حالة، ‌‎كما أعلنت عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

وأعلنت عن شفاء 697 حالة لمصابين بفيروس «كورونا» وتعافيهم من أعراض المرض.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 987 ألفاً و458 حالة.