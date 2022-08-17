«الحصن» يحذّر من مشاركة التصريح الأخضر عبر الإنترنت

حذّر تطبيق «الحصن»، التطبيق الرسمي في دولة الإمارات لمتابعة نتائج فحوص «كوفيد-19»، ومتابعة المخالطين في دولة الإمارات، من مشاركة المستخدمين للتطبيق الأخضر الخاص بهم على الإنترنت، حتى لا تتعرض معلوماتهم السرية للاختراق، مشيراً إلى أن التطبيق بات يوفر إصدار أحدث نتائج مسحة الأنف ومشاركتها مع الآخرين، كما يوفر حالياً إمكانية حذف جرعات التطعيم غير الصحيحة.

وتفصيلاً، نشر الموقع الرسمي لتطبيق «الحصن» تحذيراً دعا فيه مستخدمي التطبيق إلى عدم مشاركة التصريح الأخضر الخاص بهم عبر الإنترنت لاحتوائه على بيانات شخصية سرية وحساسة، مشيراً إلى أنه يمكن اختراق هذه البيانات وإساءة استخدامها إذا تمت مشاركتها بشكل غير صحيح. لذا يجب الحذر عند مشاركة المستخدم التصريح الأخضر الخاص به عبر الإنترنت، حيث يحتوي التصريح الخاص بالمستخدم يحتوي على رقم الهوية الإماراتية، وتاريخ الميلاد، ورقم جواز السفر، والاسم الكامل.

ويتيح التطبيق للمستخدم اختيار البيانات التي سيقوم بمشاركتها، حيث يجب أن يمنح المستخدم موافقته على تحميل قائمة البيانات غير المعرفة للأشخاص المخالطين خلال فترة الأسابيع الثلاثة الماضية، ويمكنه أيضاً التحكم بمن يود أن يشاركهم نتائج فحوصاته، مشدداً على أن أهم ميزات التطبيق الحفاظ على سرية بيانات المستخدمين، من خلال عدم مشاركة أي من معلوماتهم، حيث يتم تخزين معلومات المستخدمين الشخصية على تطبيق «الحصن» بطريقة مشفّرة، وعندما يتصل التطبيق بهواتف أخرى، يتم إخفاء التفاصيل الشخصية.

وأوضح أن التطبيق يوفر عدداً كبيراً من الخدمات للمستخدمين، منها تمكين الأفراد - عبر التطبيق بكل سهولة - من إصدار أحدث نتائج فحص مسحة الأنف ومشاركتها بسهولة، كما يتيح التطبيق للمستخدمين الذين قاموا بتحميل شهادات التطعيم الخاصة بهم باستخدام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ حذف جرعات التطعيم غير الصحيحة على تطبيق «الحصن».

ونبّه التطبيق المستخدمين إلى إمكانية الحصول على تصريح السفر للمتعافين من «كوفيد-19»، من خلال فتح الملف الشخصي على التطبيق، والذهاب إلى شاشة إضافة تصريح جديد، واختيار تصريح السفر - التعافي من القائمة، وبعدها اختيار إضافة تصريح، وتقديم رمز الاستجابة السريع الخاص بالمستخدم عند السفر أو شهادة التعافي بصيغة «PDF».

وأشار الموقع الرسمي للتطبيق إلى أن تحميل ومشاركة شهادة التعافي من «كوفيد-19» من المرور الأخضر، يتم من خلال فتح الملف الشخصي على التطبيق، والضغط على النقاط الثلاث أعلى يسار الشاشة، واختيار مشاركة شهادة التعافي، وتحديد التاريخ الصحيح في قائمة شهادات التعافي الخاصة بالمستخدم، والقيام بتنزيل شهادة التعافي بصيغة «PDF».

كما أعلن الموقع أن الحصول على الحالة الخضراء على تطبيق «الحصن» بعد استلام نتيجة إيجابية لفحص مسحة الأنف الخاص بـ«كوفيد-19» (PCR) يتم تلقائياً بعد 11 يوماً من استلام نتيجة الإيجابية لفحص مسحة الأنف، ويتم الحصول على الحالة الخضراء تلقائياً لمدة 30 يوماً، بعد الحصول على الحالة الخضراء تلقائياً، يجب على الأفراد استلام نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف كل 14 يوماً للحفاظ على الحالة الخضراء. بدلاً من ذلك، يمكن للأفراد الحصول على نتيجتين سلبيتين لفحص مسحة الأنف - بينهما 24 ساعة - للحصول على الحالة الخضراء.

طريقة الحصول على المرور الأخضر

أشار الموقع الرسمي لتطبيق «الحصن» إلى أن طريقة الحصول على المرور الأخضر على تطبيق «الحصن» للأشخاص غير المطعمين، أو المطعمين جزئياً الحاصلين على جرعة تطعيم واحدة أو عدم الحصول على الجرعة التعزيزية بعد ستة أشهر على الجرعة الثانية، يتطلب إجراء مسحة الأنف كل 48 ساعة، لافتاً إلى أن طريقة الحصول على المرور الأخضر في تطبيق «الحصن» لمن لديهم إعفاء طبي أو حاصلين على علاج Evusheld، يستلزم إجراء مسحة الأنف كل سبعة أيام، فيما يستلزم الحصول على المرور الأخضر في تطبيق «الحصن» للأفراد المُطعمين بالكامل مع الجرعة المعززة، يجب إجراء مسحة الأنف كل 14 يومياً.

• تخزين معلومات المستخدمين الشخصية على تطبيق «الحصن» يتم بطريقة مشفّرة.