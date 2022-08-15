822 إصابة جديدة بـ «كوفيد-19»

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 217 ألفاً و65 فحصاً جديداً تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لهم وعزلهم.

‏‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص، على مستوى الدولة، في الكشف عن 822 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة مليوناً و4751 حالة.

‏‎كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالمرض.

وبذلك يظل عدد الوفيات في الدولة عند 2339 حالة.

وأعلنت الوزارة شفاء 794 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 983 ألفاً و454 حالة.

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