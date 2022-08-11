889 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 226 ألفاً و920 فحصاً جديداً، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 889 إصابة جديدة بالفيروس، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية. وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة مليوناً و1445 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة مريضة من تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا».

وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2338 حالة.

‌‎وأعربت الوزارة عن أسفها وتعازيها ومواساتها لذوي المتوفية، وتمنياتها بالشفاء للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 816 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا»، وتعافيهم من أعراض المرض. وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 980 ألفاً و178 حالة.