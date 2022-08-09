923 إصابة جديدة بـ «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 142 ألفاً و798 فحصاً جديداً، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم.

‏وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 923 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 999 ألفاً و637 حالة.

‏‎كما أعلنت عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2337 حالة. وأعلنت الوزارة عن شفاء 895 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيهم من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 978 ألفاً و503 حالات.