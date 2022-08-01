«صحة دبي» تقدم مساعدات إنسانية بـ 67.2 مليون درهم خلال 6 أشهر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت هيئة الصحة في دبي أنها قدمت مساعدات إنسانية بقيمة 67 مليوناً و273 ألفاً و944 درهماً، خلال النصف الأول من العام الجاري، من خلال تسع مبادرات صحية، و19 برنامج دعم دوائي، استفاد منها 1641 شخصاً من 62 جنسية، وفق تصريحات مدير صندوق الصحة في الهيئة، سالم بن لاحج.

وأوضح بن لاحج لـ«الإمارات اليوم» أن من أبرز البرامج التي نفذتها الهيئة لمساعدة المرضى تسع مبادرات هي «انقذ حياة، العيادة النفسية، انقذ قلباً، مبادرة العيون، مبادرة الثلاسيميا، غير حياتهم لعلاج مرضى السرطان، برنامج مساعدة، المسلمين الجدد، المعدات والأجهزة الطبية»، واستفاد منها 1469 مواطناً ومقيماً في إمارة دبي من 62 جنسية مختلفة.

وفي ما يخص برامج الدعم الدوائي، قال بن لاحج، إن الهيئة قدمت 19 برنامج دعم دوائي لذوي الأمراض الخطيرة والمزمنة بقيمة 40 مليوناً و523 ألفاً و428 درهماً، خلال النصف الأول من العام الجاري، شملت أدوية لعلاج الأمراض المزمنة والخطيرة، استفاد منها 172 من المرضى المعسرين.

وذكر أن برامج الدعم الدوائي التي تم تنفيذها بناء على المعايير العالمية بالمشاركة مع إدارة الصيدلة ولضمان استدامة هذه البرامج، تم التعاون مع عدد من شركات الأدوية من خلال شركة اكسيوس العالمية والجمعيات والمؤسسات الخيرية.

ولفت إلى أن الهيئة أبرمت عدداً من مذكرات التفاهم، ووثقت شراكتها مع جميع الأطراف المعنية من المؤسسات والهيئات والجمعيات، في إطار حرصها على تعزيز العمل الخيري والإنساني الذي يتسم به المجتمع الإماراتي، وتقديم الدعم اللازم للمرضى المعسرين على وجه التحديد، إلى جانب ذلك حرصها على تضمين هيكلها التنظيمي صندوقاً خاصاً هو «صندوق الصحة»، لتمثيلها في جميع الأعمال الخيرية والإنسانية والمجتمعية التي توليها اهتماماً بالغاً، وتعمل على توسيع دائرتها لزيادة حجم المستفيدين من هذه الأعمال النبيلة.

وتابع بن لاحج أن الهيئة عملت على توسيع نطاق الشراكات مع جميع المعنيين، بما يخدم المرضى، ويدعم توجهات الهيئة في الجانب الخيري والإنساني، الذي يشهد تطوراً لمصلحة المرضى المعسرين، والذي حقق طفرة ملموسة في نوعية الخدمات الطبية المقدمة لهذه الفئة، وذلك في ضوء شراكات مع هيئات وجمعيات ومؤسسات خيرية وإنسانية.

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