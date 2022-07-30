كيف تحمي نفسك من الإصابة بالتهاب الكبد؟

المصدر: وجيه السباعي-دبي

حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إجراءات يجب اتخاذها للوقاية من مرض التهاب الكبد الوبائي، مؤكدة أن اتباع نمط حياة وقائي يحمي أفراد المجتمع من العديد من الأمراض المعدية.

وأوضحت الوزارة أن هناك 4 إجراءات أساسية للوقاية من مرض التهاب الكبد، تتمثل في " تجنب الاتصال مباشرة بالدم أو سوائل الجسم الأخرى للشخص المصاب، عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع أحد مثل:" شفرات الحلاقة، فرشات الأسنان، وغيرها من الأدوات الشخصية"، الحرص على استخدام إبر معقمة وجديدة، أخذ اللقاح للوقاية من التهاب الكبد".

من جهتها أوضحت هيئة الصحة في دبي أن مرض التهاب الكبد، عبارة عن مجموعة من الالتهابات التي تصيب الكبد بسبب عدد من العوامل المعدية، وغير المعدية، ويتضمن 5 سلالات رئيسية من الفيروسات المسببة للاتهاب الكبد الوبائي " A-B-C-D-E".

وحول أكثر الفئات العمرية عرضة للإصابة بالمرض أوضحت الهيئة أن هذه الفئات تشمل " حديثو الولادة من أم مصابة، الأشخاص الذين يعيشون في المناطق ينتشر فيها المرض، المسافرون الدوليون، العاملون في مجال الرعاية الصحية، المرضى الذين يقومون بغسل الكلى".

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