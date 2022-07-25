«الحصن» يطلق خاصية جديدة لشهادات التعافي من «كورونا»

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلن تطبيق الحصن، التطبيق الرسمي لنتائج فحوص «كوفيد-19» ومتابعة المخالطين في دولة الإمارات، عن خاصية جديدة تتيح للمستخدمين المتعافين من «كوفيد-19» تحميل ومشاركة شهادة التعافي الخاصة بهم من خلال التطبيق، إضافة إلى إمكانية إظهار مستخدمي شهادة التعافي من الفيروس على تصريح السفر للاستخدام الدولي.

ودعا المستخدمين إلى تحديث التطبيق الخاص بهم للحصول على الخاصية.

وتفصيلاً، نبه الموقع الرسمي للتطبيق، المستخدمين، إلى إمكانية الحصول على تصريح السفر للمتعافين من «كوفيد-19» من خلال فتح الملف الشخصي على التطبيق، والذهاب إلى شاشة إضافة تصريح جديد، واختيار تصريح السفر - التعافي من القائمة، ثم اختيار إضافة تصريح، وتقديم رمز الاستجابة السريع الخاص بالمستخدم عند السفر أو شهادة التعافي بصيغة «PDF».

وأشار إلى أن تحميل ومشاركة شهادة التعافي من «كوفيد-19» من المرور الأخضر، يتم من خلال فتح الملف الشخصي على التطبيق، والضغط على النقاط الثلاث أعلى يسار الشاشة، واختيار مشاركة شهادة التعافي، وتحديد التاريخ الصحيح في قائمة شهادات التعافي الخاصة بالمستخدم، وتنزيل شهادة التعافي بصيغة «PDF».

كما أعلن الموقع أن الحصول على الحالة الخضراء على تطبيق الحصن بعد تسلّم نتيجة إيجابية لفحص مسحة الأنف الخاص بـ«كوفيد-19» يتم تلقائياً بعد 11 يوماً من تسلّم النتيجة الإيجابية للفحص، ويتم الحصول على الحالة الخضراء تلقائياً لمدة 30 يوماً، بعد الحصول على الحالة الخضراء تلقائياً.

ويجب تسلّم نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف كل 14 يوما للحفاظ على الحالة الخضراء، أو الحصول على نتيجتين سلبيتين لفحص مسحة الأنف، يفصل بينهما 24 ساعة، للحصول على الحالة الخضراء.

وأشار الموقع إلى أن طريقة الحصول على المرور الأخضر على تطبيق الحصن للأشخاص غير المطعمين، أو المطعمين جزئياً (الحاصلين على جرعة تطعيم واحدة أو عدم الحصول على الجرعة التعزيزية بعد 6 أشهر على الجرعة الثانية)، تتطلب إجراء مسحة الأنف كل 48 ساعة، لافتاً إلى أن طريقة الحصول على المرور الأخضر في تطبيق الحصن لمن لديهم إعفاء طبي أو للحاصلين على علاج Evusheld، تستلزم إجراء مسحة الأنف كل سبعة أيام، فيما يستلزم الحصول على المرور الأخضر في تطبيق الحصن للأفراد المُطعمين بالكامل مع الجرعة المعززة.

ويجب إجراء مسحة الأنف كل 14 يومياً.

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